Hai nữ sinh bị kỷ luật vì ghép ảnh AI chế giễu bạn

Sự việc bắt đầu vào tối 10/3, khi hai nữ sinh lớp 11A5 đăng tải video quay cận mặt một bạn cùng lớp đang làm bài tập. Đến ngày 12/3, hai em này tiếp tục sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép hình ảnh, tạo video chế giễu ngoại hình bạn và đăng lên mạng xã hội.

Video nhanh chóng lan truyền trên nền tảng Threads, thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem và 51.600 lượt tương tác. Nhiều người thể hiện sự bất bình gay gắt, coi đây là hành vi bắt nạt nghiêm trọng.

Trả lời VnExpress ngày 14/3, ông Phạm Khắc Quý, đại diện trường THPT Ngô Gia Tự, đánh giá hành vi của hai nữ sinh là bạo lực học đường ở góc độ tinh thần.

"Học sinh nghĩ làm vậy để trêu nhau, nhưng không thể bao biện cho cái sai. Việc sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác để đăng lên mạng là không được phép", ông Quý nói. "Trường không dung túng cho việc này".

Theo ông, ngay tối 10/3, giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A5 đã xem được video và yêu cầu học sinh gỡ xuống, nhưng "không kịp thời" phối hợp với các phụ huynh để giải quyết.

Ông nhìn nhận giáo viên thiếu kinh nghiệm xử lý, nên có một phần trách nhiệm khiến sự việc bị đẩy đi xa. Trường Ngô Gia Tự đã đình chỉ công tác chủ nhiệm của cô này, chuyển sang một giáo viên khác.

Hai nữ sinh quay và đăng video được yêu cầu xin lỗi nạn nhân công khai, đồng thời viết bản kiểm điểm. Ông Quý cho hay đây mức cao nhất theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại diện trường cho biết hai nữ sinh bắt nạt bạn không phải học sinh cá biệt; còn nạn nhân tính hướng nội, trầm. Phụ huynh của hai em này xin nhà trường cho con dừng học một thời gian để quản lý và giáo dục tại nhà và được đồng ý.

Theo ông Quý, nếu gia đình nạn nhân thấy sự việc không thỏa đáng và có yêu cầu, trường sẽ chuyển hồ sơ tới công an.

"Đây là sự việc đáng tiếc. Chúng tôi muốn đây là bài học sâu sắc với các em", ông nói, cho biết đang tập trung động viên, ổn định tinh thần học sinh, vì các em đang ở độ tuổi nhạy cảm".

Cổng trường THPT Ngô Gia Tự, Hà Nội. Ảnh: Website nhà trường

THPT Ngô Gia Tự là trường tư thục, được thành lập năm 1998, đặt tại quận Hà Đông cũ. Mỗi năm, trường tuyển khoảng 450 học sinh lớp 10.

Trong bối cảnh công nghệ, mạng xã hội phát triển, bắt nạt trên mạng (cyberbullying) trở thành vấn đề khiến nhiều chuyên gia giáo dục lo ngại. Một khảo sát của UNICEF cho thấy cứ 5 học sinh thì một em từng bị bạo lực mạng. Các hành vi phổ biến gồm chế giễu, phát tán hình ảnh, bình luận xúc phạm hoặc lập nhóm nói xấu bạn học trên mạng xã hội, gây tổn thương tâm lý cho nạn nhân.