Bộ GD-ĐT bác tin đồn về phương án sáp nhập một số trường đại học

Tối 25/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết nhiều thông tin không đúng về sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học, trong đó có các cụm trường ở phía Bắc.

Theo thông tin lan truyền, các trường Bách khoa, Công nghiệp Hà Nội, Điện lực, Công nghệ Giao thông vật tải, Mỏ - Địa chất hợp thành Đại học Kỹ thuật và Công nghệ quốc gia. Đại học Kinh tế - Luật Quốc gia hình thành gồm các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Thương mại, Ngoại thương, Luật Hà Nội, Học viện Tài chính...

Bộ GD-ĐT đề nghị người dân cảnh giác, không lan truyền thông tin không đúng nói trên.

Phương án sắp xếp đại học lan truyền trên mạng.

Bộ GD-ĐT nêu rõ: Bộ GD-ĐT được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học và vẫn đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá thực trạng trước khi báo cáo phương án để Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, tại hội nghị Giáo dục đại học sáng 18/9, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng bậc nhất là hiện đại hóa giáo dục đại học (từ bậc cao đẳng đến tiến sĩ). Mục tiêu là đưa các trường đại học phát triển với tốc độ nhanh, mạnh hơn, định hướng rõ ràng, tạo ra nguồn nhân lực trình độ cao cho các lĩnh vực đất nước đang cần.

"Đây là thời cơ, thời vận, là điểm bứt phá quan trọng. Nếu không kịp thời nắm bắt, phát huy lợi thế, chúng ta sẽ lỡ nhịp", ông Sơn nói.

Ông nhận định các trường đại học hiện đối mặt với nhiều thay đổi, như bỏ hội đồng trường, bí thư sẽ kiêm người đứng đầu, đổi mới cách xét và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư...

"Đặc biệt, ngành giáo dục chuẩn bị đứng trước cuộc đại sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học", ông Sơn cho biết.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương sắp xếp, tái cấu trúc các trường đại học; sáp nhập, giải thể trường không đạt chuẩn; xóa bỏ cấp trung gian; nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với trường đại học; chuyển một số trường về địa phương quản lý.

Trừ các trường khối công an, quân đội và trường tư thục, ông Sơn cho biết sẽ sắp xếp lại khoảng 140 trường công lập. Hiện, Bộ tính toán nhiều phương án, như chuyển các trường thuộc khối trung ương, do bộ, ngành quản lý về địa phương; sáp nhập trường ở địa phương với trung ương, trường thuộc bộ/ngành với nhau... Một số trường sẽ bị giải tán nếu quy mô quá nhỏ, không đạt chuẩn.

Việc sắp xếp, theo Bộ trưởng, nhằm khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, không phát triển được.

"Những trường phải nhập với nhau, Bộ sẽ trao đổi với lãnh đạo trường nhưng căn bản đây sẽ là mệnh lệnh, tương tự khi sáp nhập tỉnh, thành", ông Sơn cho biết.