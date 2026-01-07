Giữa làn sóng 'quay lưng', nhiều đại học vẫn mở cửa xét học bạ năm 2026

Tính đến nay, hơn 30 trường đại học đã công bố phương thức tuyển sinh dự kiến năm 2026. Từ năm nay, nhiều trường tiếp tục thu hẹp hoặc loại bỏ việc xét học bạ vào các ngành. Thay vào đó, các phương thức được ưu tiên là sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc kết hợp chứng chỉ quốc tế.

Tuy nhiên, một số trường thông báo vẫn xét tuyển học bạ độc lập vào một số ngành như Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 hay Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhiều trường sẽ xét tuyển học bạ độc lập vào tất cả các ngành như Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Công thương TPHCM, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang…

Các trường chủ yếu xét tổng điểm trung bình 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên. Tuy nhiên, một số trường còn xét học bạ của 3 năm (lớp 10, 11 và 12) hoặc xét điểm trung bình cả năm lớp 12 của tất cả các môn.

Những trường đại học công bố xét tuyển học bạ trong năm 2026 như sau:

Đầu tháng 11/2025, Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi trước khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Do lịch thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn hai tuần so với năm 2025, lịch tuyển sinh năm 2026 cũng được Bộ GD-ĐT đẩy lên sớm hơn tương ứng.

Nhóm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ hay chứng chỉ quốc tế sẽ nộp hồ sơ, minh chứng trước 17h ngày 20/6/2026.

Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026. Từ 17h ngày 10/8/2026, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển.