Tỉ lệ chọi lớp 10 Hà Nội 2026 tăng mạnh: Phụ huynh, học sinh “cân não” chọn nguyện vọng, Nhà trường tư vấn chiến lược

Tỉ lệ chọi vào lớp 10 Hà Nội 2026 khiến phụ huynh, học sinh lo lắng

Theo kế hoạch, từ hôm nay (10/4) đến 17/4, học sinh Hà Nội sẽ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Năm học 2025-2026, Hà Nội có những điều chỉnh quan trọng được cho là sẽ tác động mạnh mẽ đến số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập. Chính vì thế, tỉ lệ chọi của các trường cũng sẽ trở nên khó đoán.

Trước đó, Sở GDĐT đã mở cổng cho học sinh đăng ký thi thử. Theo thống kê nguyện vọng (cập nhật đến 15h ngày 6/4), nhiều trường THPT công lập tại Hà Nội đang có tỉ lệ chọi cao, phản ánh mức độ cạnh tranh lớn trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Đáng chú ý, một số trường như THPT Yên Hòa, THPT Cầu Giấy, THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông), THPT Kim Liên… đều ghi nhận số lượng nguyện vọng đăng ký cao gấp 3–4 lần chỉ tiêu. Đây là những trường thuộc nhóm có sức hút lớn, khiến áp lực trúng tuyển tăng đáng kể.

Thống kê nguyện vọng một số trường công lập trong đợt đăng ký thử.

Năm nay, Sở GDĐT Hà Nội giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao với tổng số 1.830 lớp và 81.448 học sinh.

So với năm trước, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập của Hà Nội gần như giữ nguyên. Tuy nhiên, số lượng học sinh tốt nghiệp THCS năm nay tăng mạnh, lên khoảng 147.000 em, nhiều hơn khoảng 20.000 so với năm 2025.

Điều này đồng nghĩa khoảng 55% học sinh vào học lớp 10 tại các trường công lập, tiếp tục tạo áp lực lớn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn thành phố.

Trước sức căng về tỉ lệ chọi, không ít phụ huynh tỏ ra lo lắng khi cùng con lựa chọn nguyện vọng.

Em Nguyễn Thanh Hà, học sinh lớp 9, phường Hà Đông, cho biết rất thích 2 trường THPT Kim Liên và THPT Cầu Giấy nhưng xem tỉ lệ đăng ký nguyện vọng vào 2 trường này khiến em băn khoăn. "Điểm chênh lệch giữa 2 nguyện vọng là 0,5-1 điểm dù đã ít hơn so với năm ngoái nhưng em phải cân nhắc tính toán sao cho cơ hội trúng tuyển cao nhất".

Học sinh căng thẳng tham gia kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội.

Tương tự, em Lê Minh Huy, học sinh lớp 9, phường Kiến Hưng cũng khá "run" khi mùa thi đến gần. "Em căng thẳng đến mức mất ngủ vì sợ không đủ khả năng cạnh tranh với các bạn. Nếu học trường tư thì kinh tế gia đình em không đủ, sẽ quá nặng gánh cho bố mẹ em", Huy bày tỏ.

Chị Hoàng Thu Hằng, phụ huynh có con đang học lớp 9 tại phường Đại Mỗ, Hà Nội lo lắng: "Con tôi có nguyện vọng vào 3 trường là THPT Yên Hòa, THPT Nhân Chính và THPT Trung Văn. Mới đăng ký thử thôi mà tôi hồi hộp và lo lắng không khác đăng ký thật. Nhìn thống kê nguyện vọng mà tôi choáng thật sự.

Hôm nay là ngày chính thức đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10. Tôi chưa đăng ký vội mà cân nhắc thêm có nên đổi nguyện vọng cho con thấp hơn để an toàn hơn không".

Chị Nguyễn Thu Hà, phường Cầu Giấy, chia sẻ, gia đình đang “cân não” giữa việc chọn trường phù hợp năng lực và mong muốn của con: “Nhìn số liệu đăng ký mà tôi thấy áp lực. Nhiều trường con thích thì tỉ lệ chọi quá cao, trong khi nếu chọn an toàn hơn thì lại sợ con không có động lực. Bố mẹ giờ cũng chỉ dám tư vấn, còn quyết định cuối cùng vẫn là của con nhưng phải rất cân nhắc giữa điểm thi và tham khảo ý kiến của cô giáo”.

Trong khi đó, anh Trần Minh Tuấn, phường Giảng Võ, cho biết, điều khiến anh lo nhất là sự khó lường của điểm chuẩn năm nay: “Năm nay có nhiều thay đổi nên rất khó đoán. Có những trường năm trước điểm không quá cao nhưng năm nay lượng đăng ký tăng mạnh. Nếu không tính toán kỹ, chỉ cần lệch một chút là có thể trượt cả ba nguyện vọng”.

Nhà trường nói gì?

Tư vấn về việc chọn trường cho các em học sinh và phụ huynh, thầy Đỗ Văn Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Đỗ Mười, cho rằng: "Việc đặt nguyện vọng vào lớp 10 cần dựa trên năng lực thực tế của học sinh, mặt bằng điểm chuẩn các trường trong khu vực và mức độ cạnh tranh từng năm. Thông thường, học sinh nên chia nguyện vọng theo nguyên tắc “an toàn – phù hợp – thử sức”.

Nguyện vọng 1 nên là trường phù hợp nhất với năng lực, có điểm chuẩn tiệm cận với mức điểm dự kiến của bản thân. Nguyện vọng 2 có thể thấp hơn một chút để đảm bảo cơ hội trúng tuyển, còn nguyện vọng 3 nên là phương án an toàn, có điểm chuẩn thấp hơn rõ rệt.

Bên cạnh đó, học sinh cũng cần tham khảo điểm chuẩn các năm trước, nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vì điểm chuẩn có thể biến động theo đề thi và số lượng đăng ký. Ngoài ra, cần cân nhắc yếu tố khoảng cách địa lý, điều kiện học tập, mô hình đào tạo (công lập, tự chủ, chất lượng cao…) để lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

Với các trường chuyên hoặc trường có phương thức tuyển sinh riêng, học sinh cần tìm hiểu kỹ cách tính điểm, hệ số môn thi và điều kiện xét tuyển để có chiến lược ôn tập và đăng ký hợp lý.

Cô Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương, cho biết phụ huynh cần căn cứ vào ba yếu tố: mong muốn, năng lực học tập thực tế và vị trí địa lý. “Nếu học sinh phải di chuyển quá xa sẽ gây tâm lý mệt mỏi và ảnh hưởng đến sức khỏe của các em, đặc biệt trong điều kiện giao thông của Thủ đô thường tắc đường trong giờ cao điểm và không khí khá ô nhiễm”.

Chung ý kiến, theo ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở GDĐT Hà Nội, để lưu ý với phụ huynh về vấn đề vị trí địa lý, khi học sinh đăng ký trực tuyến, phần mềm sẽ hiển thị khoảng từ nhà của học sinh đến trường định đăng ký để học sinh, phụ huynh cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn.

Ông Phạm Văn Quốc, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, cho hay “tỷ lệ chọi” của trường thường ở mức thấp, trung bình là 1/5 nhưng tính cạnh tranh rất cao do các học sinh đều rất giỏi.

Theo đó, lãnh đạo các trường cho rằng thí sinh không nên chỉ nhìn vào tỷ lệ cạnh tranh hay lựa chọn phương án an toàn mà phải quan tâm nhiều hơn đến năng lực bản thân, sở thích, sở trường để chọn môn chuyên, chọn trường phù hợp.

Cô Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An, cho rằng việc chọn trường chuyên cần gắn với tổ hợp xét tuyển đại học và định hướng nghề nghiệp sau này. Với đặc thù của trường chuyên là sẽ học sâu hơn về môn chuyên và đặc thù của bậc THPT là học chọn môn, nếu lựa chọn không phù hợp, học sinh có thể gặp khó khăn khi chuyển hướng.

Khi đã chọn được môn chuyên, trường chuyên, để ôn thi hiệu quả, lãnh đạo các trường khuyên học sinh nên tìm hiểu kỹ về phương án tuyển sinh của trường định dự thi trong 5 năm gần đây, đặc biệt là dạng thức và cách tính điểm. Từ đó, học sinh nên ôn luyện kỹ đề thi các năm qua của các trường để làm quen với dạng bài và yêu cầu của đề thi, từ đó có điều chỉnh phù hợp về kỹ năng làm bài cũng như kiến thức trọng tâm.

Tỉ lệ chọi vào lớp 10 Hà Nội năm 2025

Năm học 2025-2026, Sở GDĐT Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên như sau: Toàn thành phố có tổng 266.939 nguyện vọng (NV) đăng ký, trong đó số thí sinh đăng ký NV1 là 103.456; số thí sinh đăng ký NV2 là 100.107 và số thí sinh đăng ký NV3 là 63.376.