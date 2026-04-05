Sĩ tử chi tiền triệu, 'chạy sô' ngày nhiều ca, căng thẳng trước kỳ thi lớp 10 Hà Nội

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của Thành phố Hà Nội năm học 2026-2027, điểm mới đáng lưu ý năm nay là địa phương bỏ 12 khu vực tuyển sinh như những năm trước.

Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào trường THPT bất kỳ trên toàn thành phố.

Đây là thông tin khiến nhiều phụ huynh phấn khởi khi con em có thể đăng ký vào các trường mong muốn mà không còn bị giới hạn bởi khu vực tuyển sinh. Tuy nhiên, không ít người cũng bày tỏ sự lo lắng khi phạm vi đăng ký rộng hơn đồng nghĩa với mức độ cạnh tranh sẽ gay gắt hơn, đặc biệt ở các trường top đầu.

"Cày ngày, cày đêm" ở lớp học thêm

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều trung tâm luyện thi trên địa bàn Hà Nội, lượng học sinh đăng ký tăng cao do nhu cầu học thêm nhiều hơn trong những tháng trước kỳ thi. Các lớp học rơi vào tình trạng kín chỗ. Với không gian lớp nhỏ học sinh ngồi sát nhau, liên tục ghi chép và làm bài tập theo tiến độ nhanh.

Có những lớp tổ chức theo hình thức “luyện đề cấp tốc”, giáo viên chữa bài liên tục còn học sinh gần như không có thời gian nghỉ giữa giờ.

Tối muộn, học sinh vẫn còn đến một trung tâm học thêm ở Tam Hưng, Hà Nội

Cô Tạ Thu Hiền giáo viên dạy Văn tại nhà ở khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội) cho biết, phần lớn học sinh có mục tiêu thi vào các trường công lập, song nhiều em xuất phát điểm còn yếu, thậm chí mất gốc kiến thức.

Trong giai đoạn cận thi, cô Hiền thường nhận dạy kèm 1:1 cho các trường hợp học cấp tốc và muốn tập trung cao độ. Vì vậy, việc cô trò ngày đêm, hệ thống kiến thức, giao bài, chấm chữa bài bất kể giờ giấc. Có những bạn yếu đến mức không thể tự viết nổi một câu văn cơ bản, cô phải “cầm tay” chỉ bảo từng chút một.

Học phí các lớp kèm 1:1 không hề rẻ, dao động từ 150.000–300.000 đồng/buổi đối với gia sư sinh viên, trong khi giáo viên có kinh nghiệm thu từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng mỗi buổi. Dù tốn kém, nhiều phụ huynh vẫn chấp nhận đầu tư với hy vọng con có thể cải thiện kết quả trong giai đoạn nước rút.

Lớp học thêm tại nhà cô Tạ Thu Hiền (Khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội) kín chỗ.

Ghi nhận tại trung tâm Ngoại ngữ Edusmart H&T (Tam Hưng, Hà Nội) lượng học sinh theo học cũng rất đông. Có những em kết thúc ca học lúc hơn 21 giờ, sau đó mới trở về nhà tiếp tục tự học.

Đặt mục tiêu thi đỗ vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (lớp chuyên Văn), em Lê Cao Kim Ngân, học sinh Trường THCS Mỹ Hưng (Hà Nội) cho biết, bản thân đang tự tạo ra không ít áp lực trong quá trình ôn thi.

“Em ý thức được rằng bản thân xuất phát từ ngôi trường làng, không có nhiều điều kiện nổi bật hay lợi thế như các bạn ở những môi trường học tập tốt hơn. Điều đó, đôi khi khiến em cảm thấy lo lắng, nhất là khi so sánh với các bạn khác có cùng mục tiêu đỗ vào trường chuyên”, Kim Ngân chia sẻ.

Hiện tại, em học thêm gần như kín tuần. Sau giờ học chính khóa, Ngân tiếp tục tham gia các lớp học thêm, có ngày 2 ca học thêm. Để kịp giờ vào lớp, Ngân phải ăn uống tạm bợ và phải di chuyển liên tục.

Không chỉ Kim Ngân, em Nguyễn Cao Dũng, Trường THCS Cự Khê (Hà Nội) cho biết mỗi ngày dành khoảng 5 tiếng học trên trường, phần lớn thời gian còn lại là học thêm và tự học tại nhà.

“Dù trên lớp thầy cô đã dạy khá đầy đủ, em vẫn đi học thêm để luyện nhiều dạng đề để vững kiến thức cơ bản và có kỹ năng làm bài, tự tin hơn cho kỳ thi sắp tới”, Dũng chia sẻ.

Học sinh lớp 9 đang tham gia một lớp học thêm tại Hà Nội

Lịch học muộn khiến nhiều học sinh phải di chuyển liên tục, số ít học sinh có thể tự đi học, nên hình ảnh phụ huynh chờ đợi bên ngoài trung tâm để đón con rất phổ biến.

Một số phụ huynh cho biết, việc “chạy sô” giữa các lớp học thêm khiến con em họ gần như kiệt sức, không có thời gian nghỉ ngơi. Buổi sáng, mở mắt là các con đến trường. Học xong chương trình ở trường lại chạy đua với các ca học thêm ở các trung tâm khác nhau. Biết áp lực, mệt mỏi là vậy nhưng không phụ huynh nào dám cho con nghỉ học, bởi áp lực thi cử, tỉ lệ cạnh tranh gay gắt của kỳ thi trước mắt, đành phải lịch học dày để con có thêm cơ hội trúng tuyển.

Cô Trần Thị Chín (Tam Hưng, Hà Nội) chia sẻ, gia đình kỳ vọng con đỗ vào trường công lập để giảm gánh nặng tài chính lâu dài. Vì vậy, dù điều kiện không quá dư dả, gia đình vẫn cố gắng đầu tư cho con học thêm đầy đủ các môn. “Chi phí mỗi tháng không nhỏ, nhưng vẫn phải theo. Chỉ mong con có kết quả tốt”, cô nói.

Không biến kỳ vọng thành áp lực độc hại

Theo các chuyên gia tâm lý, với tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội thấp là nguyên nhân khiến học sinh cảm thấy vô cùng căng thẳng. Bên cạnh đó, phụ huynh luôn mong con thi đỗ vào cơ sở giáo dục danh tiếng nên áp lực càng nhân lên. Bản thân học sinh cũng lo kiến thức không đủ để vượt qua kỳ thi, đối mặt với “tỉ lệ chọi” lớn nên vùi đầu vào học chính, học thêm ở các lò luyện.

Chuyên gia tâm lý, TS. Phạm Thục Oanh (Hà Nội), cho biết áp lực thi cử kéo dài có thể gây ra nhiều hệ lụy đáng lo ngại đối với học sinh cuối cấp. Trong đó, phổ biến nhất là tình trạng học sinh lo âu mãn tính, mệt mỏi tinh thần và dần mất đi niềm vui học tập.

“Có những em đạt kết quả tốt ở lần khảo sát này, nhưng chỉ cần điểm số ở lần sau không như kỳ vọng, các em dễ rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân, mất niềm tin rằng mình có thể cải thiện kết quả,” bà phân tích.

Bên cạnh đó, việc thiếu một lộ trình học tập dài hơi khiến nhiều học sinh rơi vào tình trạng “nhồi nhét” kiến thức ở giai đoạn nước rút. Thói quen thức khuya, học dồn không chỉ làm giảm hiệu quả ghi nhớ mà còn gây quá tải nhận thức, khiến các em khó tập trung, phản xạ chậm và giảm khả năng sáng tạo.

Chuyên gia nhấn mạnh: “Học tập giống như một cuộc chạy marathon, không thể kỳ vọng kết quả bùng nổ nếu không có sự tích lũy từ trước”.

Để duy trì trạng thái tâm lý ổn định, TS Phạm Thục Oanh khuyến nghị học sinh cần xác định rõ mục tiêu, từ đó chủ động loại bỏ những yếu tố gây xao nhãng, và biết cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi.

Quan trọng hơn cả, phụ huynh cần trở thành điểm tựa tinh thần cho con thay vì vô tình tạo thêm áp lực. “Sự đồng hành bằng cách lắng nghe, động viên và định hướng nhẹ nhàng sẽ giúp các em giữ được sự tự tin và cân bằng tâm lý”, chuyên gia chia sẻ thêm.