Đề thi Văn vào lớp 10 Bắc Ninh 2026 có gì mà khiến ai cũng thốt lên hay nhưng quá khó?

Đề thi Văn vào lớp 10 Bắc Ninh năm 2026 ra sao?

Sáng nay (26/5), hơn 50.400 thí sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027.

Ngay sau khi kết thúc buổi thi, đề thi Văn vào lớp 10 Bắc Ninh năm 2026 đang nhận được quan tâm từ dư luận. Nhiều người cho biết "sốc" vì đề thi quá nhiều ngữ liệu và có thể khiến học sinh bị mất thời gian khi làm bài.

Trao đổi với PV Báo Dân Việt về đề thi Văn vào lớp 10 Bắc Ninh năm 2026, cô Lê Trần Diệu Thu, Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Ngữ Văn, giáo viên bộ môn Ngữ văn, hệ song bằng Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Hà Nội cho biết đây là một đề thi mang tinh thần đổi mới khá rõ nét, thể hiện xu hướng chuyển từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực học sinh.

Tuy nhiên, theo Thạc sĩ Thu, nếu nhìn thật khách quan từ thực tế dạy học hiện nay, đề vẫn tạo ra không ít áp lực đối với mặt bằng học sinh lớp 9.

Đề thi Văn vào lớp 10 Bắc Ninh năm 2026: Tiệm cận đề thi tốt nghiệp THPT?

"Điểm dễ nhận thấy nhất là đề có dung lượng ngữ liệu khá lớn. Nếu chỉ tính riêng phần văn bản đọc hiểu và đoạn trích nghị luận văn học, tổng dung lượng đã vào khoảng 1.250 - 1.350 chữ. Cộng thêm hệ thống câu hỏi và yêu cầu phần viết, độ dài của đề khá tiệm cận với mặt bằng nhiều đề thi tốt nghiệp THPT hiện nay. Điều này khiến học sinh phải đọc nhiều, xử lý thông tin liên tục và duy trì khả năng tập trung trong suốt thời gian làm bài", cô Thu cho biết.

Về nội dung đề thi, cô Thu đánh giá các yêu cầu trong đề đều khá đúng với tinh thần chương trình Ngữ văn mới hiện nay như đọc hiểu văn bản thông tin, tiếp nhận văn bản đa phương thức, trình bày quan điểm cá nhân, viết nghị luận xã hội theo hướng đề xuất giải pháp và phân tích ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Đây đều là những năng lực học sinh THCS đã được tiếp cận trong quá trình học. Nhưng giữa việc “được học” và việc “vận dụng thành thạo trong một bài thi áp lực cao” lại là hai câu chuyện khác nhau.

Phần Đọc hiểu là ví dụ khá rõ. Câu hỏi không quá khó nhưng yêu cầu nhiều thao tác tư duy liên tục như xác định thông tin, phân tích tác dụng, lý giải vấn đề và trình bày quan điểm cá nhân. Điều này khiến học sinh đọc chậm hoặc khả năng diễn đạt chưa tốt rất dễ mất thời gian.

Câu Nghị luận xã hội cũng cho thấy rõ xu hướng đổi mới của đề thi hiện nay. Đề không hỏi những vấn đề quen thuộc như nghị lực hay ước mơ mà yêu cầu học sinh đề xuất giải pháp đưa văn hóa Bắc Ninh đến với bạn bè trong và ngoài nước. Đây là dạng đề khá hay vì gắn với thực tiễn và có tính giáo dục văn hóa rõ rệt. Tuy nhiên, kiểu đề này cũng đòi hỏi học sinh phải có vốn sống, hiểu biết xã hội và khả năng tư duy thực tế nhiều hơn.

Đối với phần nghị luận văn học, việc sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa là phù hợp với định hướng mới. Nhưng đoạn trích “Những ngày mới” của Thạch Lam tương đối dài, giàu chất cảm xúc và đòi hỏi học sinh phải có khả năng đọc cảm văn học khá tốt. Để làm được bài, học sinh không chỉ cần hiểu nội dung mà còn phải phân tích được diễn biến tâm lí nhân vật, vẻ đẹp lao động và đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích.

"Theo tôi, nếu nhìn ở góc độ chuyên môn, đề thi này không vượt chương trình THCS. Tuy nhiên, mức độ tổng hợp năng lực và áp lực thời gian lại tương đối cao so với mặt bằng học sinh lớp 9 hiện nay. Đề sẽ phù hợp hơn với nhóm học sinh được rèn luyện theo định hướng phát triển năng lực, có khả năng đọc hiểu và diễn đạt tương đối tốt. Vì vậy, có những học sinh dù học lực không yếu nhưng vẫn dễ bị “đuối” khi gặp kiểu đề yêu cầu xử lý quá nhiều thông tin như thế này.

Dù vậy, đây có thể sẽ là xu hướng chung của đề thi Ngữ văn trong thời gian tới. Môn Văn đang dần chuyển từ kiểm tra tái hiện kiến thức sang đánh giá khả năng đọc, tư duy và viết thật của học sinh. Điều đó đòi hỏi cả giáo viên và học sinh phải thay đổi cách dạy và cách học để thích nghi với yêu cầu mới của môn học", cô Thu cho hay.