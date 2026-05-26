'Viết tiếp câu chuyện hoà bình' của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vào đề thi Ngữ văn lớp 10 Quảng Trị

Ngày 26/5, hơn 25.000 thí sinh tỉnh Quảng Trị dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trong đó có môn thi Ngữ văn. Thời gian thí sinh làm bài là 120 phút.

Đề thi môn Ngữ văn của tỉnh Quảng Trị

​Dưới đây là cập nhật đáp án và gợi ý giải đề:

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT của tỉnh Quảng Trị có hơn hơn 25.000 thí sinh dự thi. Thí sinh dự thi vào trường THPT không chuyên và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú sẽ thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Thí sinh dự thi vào trường chuyên, ngoài 3 môn chung còn phải thi thêm môn chuyên; riêng môn Tiếng Anh chuyên thi đủ 4 kỹ năng.

Năm nay, Sở GD&ĐT Quảng Trị áp dụng 3 phương thức tuyển sinh, gồm: Thi tuyển, xét tuyển và kết hợp giữa thi tuyển với xét tuyển.

Cụ thể, các trường THPT không chuyên và trường Phổ thông Dân tộc Nội trú thực hiện phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển; xét tuyển đối với các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Thi tuyển để tuyển sinh đối với các trường chuyên gồm Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.