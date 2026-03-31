Tỉ lệ chọi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội năm nay ra sao?

Năm học 2025-2026, Hà Nội có 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ có 88.000 em vào học THPT công lập, tương đương khoảng 60%.

Một trong những điều chỉnh đầu tiên đó là, trong mùa tuyển sinh năm nay, Hà Nội bỏ phân chia thành 12 khu vực tuyển sinh như các năm trước. Theo đó, thí sinh không còn bị hạn chế đăng ký nguyện vọng theo khu vực. Mỗi em được đăng ký 3 nguyện vọng trường THPT công lập không chuyên bất kỳ trên toàn thành phố.

Thứ hai, thí sinh đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào các trường công lập bằng hình thức trực tuyến trong thời gian từ ngày 10 - 17/4 trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Trong thời gian đăng ký, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) trên cổng tuyển sinh trước 24 giờ ngày 17/4. Đây là một điều chỉnh quan trọng, khác biệt so với những năm trước.

Học sinh Trường THCS Đống Đa (Hà Nội) trong chương trình tư vấn tuyển sinh lớp 10 năm nay

Theo đó, sau khi đăng ký, thí sinh vẫn có thể cân nhắc, điều chỉnh lại nguyện vọng theo mong muốn. Trước đây, học sinh nộp bản đăng ký nguyện vọng trực tiếp và không được điều chỉnh sau khi đã nộp.

Thứ ba, Sở GD&ĐT Hà Nội điều chỉnh rút ngắn điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng. Năm nay, xét nguyện vọng 2 cao hơn nguyện vọng 1 chỉ còn 0,5 điểm thay vì 1 điểm như trước đây; xét nguyện vọng 3 cao hơn nguyện vọng 1 chỉ còn 1 điểm, thay vì 2 điểm như trước.

Theo đánh giá, điều chỉnh này cũng tác động mạnh đến việc thí sinh lựa chọn nguyện vọng 2, 3 không quá chênh lệch điểm chuẩn so với nguyện vọng 1 nhằm đảm bảo an toàn như trước.

Chuyên gia dự đoán, với những điều chỉnh như vậy, năm nay dự kiến một số trường top đầu, trường top giữa sẽ có sự biến động về số lượng thí sinh đăng ký, tỉ lệ chọi. Khi phạm vi lựa chọn mở rộng, các trường top đầu chắc chắn sẽ thu hút nhiều hồ sơ hơn và mức cạnh tranh có thể tăng. Vì thế, tỉ lệ chọi năm nay sẽ khó đoán.

Năm 2024, toàn thành phố có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó có gần 106.000 em đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT.

Năm đó, Trường THPT Yên Hòa có tỉ lệ chọi cao nhất là 1/3,11; Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông cao thứ hai với 1/2,9; Trường THPT Trần Hưng Đạo xếp thứ ba với tỉ lệ 1/2,25, THPT Kim Liên có tỉ lệ chọi 1/2,09; THPT Nhân Chính 1/2,40; THPT Khương Hạ 1/2,34; THPT Thăng Long có tỉ lệ chọi 1/2,02…

Năm 2025, toàn thành phố có 127.000 học sinh tốt nghiệp và chỉ có hơn 103.000 thí sinh dự thi vào lớp 10.

Trong số các trường công lập, Trường THPT Yên Hòa tiếp tục dẫn đầu về tỉ lệ chọi 1/2,44; THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông đứng thứ hai về tỉ lệ chọi với 1/2,35; thứ ba là THPT Kim Liên, THPT Đống Đa với tỉ lệ chọi 1/2.0…

Chỉ tiêu tuyển sinh và tỉ lệ chọi vào lớp 10 các trường THPT công lập của Hà Nội năm 2024 và năm 2025 như sau:

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT của Hà Nội năm nay tổ chức từ ngày 30-31/5. Mỗi thí sinh sẽ dự 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ để lấy kết quả tuyển vào các trường THPT.

Hiện nay, Hà Nội chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường cũng như chưa có số lượng học sinh đăng ký dự tuyển. Tuy nhiên, với số lượng học sinh tốt nghiệp năm nay lên tới 147.000 học sinh, trong khi các trường THPT công lập, Trung tâm GDNN - GDTX, các trường nghề chỉ tuyển khoảng 88.000 chỉ tiêu (khoảng 60%) thì kỳ thi vẫn sẽ rất căng thẳng, áp lực.