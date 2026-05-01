Khoảnh khắc hơn cả điện ảnh, bác sĩ tim mạch rời xe cấp cứu, chạy như bay về phòng mổ

Một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội bởi tác giả Lê Phương Dung đã nhanh chóng thu hút sự chú ý: Chiếc xe cấp cứu dừng trước sân Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), một bác sĩ tim mạch từ Bệnh viện Chợ Rẫy bước xuống, chạy vội vào phòng mổ để tham gia cấp cứu trong tình huống báo động đỏ liên viện.

"Bác sĩ tim mạch bay cái vèo xuống xe, chạy như bay về phía phòng mổ, để cuối cùng bệnh nhân đã ở lại cùng 3 đứa con nhỏ của cô ấy. Hơn cả điện ảnh" - người chia sẻ viết.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Lê Phương Dung.

Câu chuyện nhanh chóng trở nên viral trên các trang mạng xã hội mang lại thông tin tích cực trong cộng đồng. Nhân vật trong câu chuyện là BSCKI Trịnh Ngọc Thạnh, khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy. Anh được điều động khẩn cấp sang hỗ trợ một ca bệnh nguy kịch khi sản phụ ngừng tim ngay trên bàn mổ.

Bác sĩ Thạnh khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCR.

Chia sẻ về khoảnh khắc lan truyền trên mạng, bác sĩ Thạnh cho biết đó chỉ là phản xạ tự nhiên trong tình huống cấp cứu. Với những người khoác áo blouse, mục tiêu lớn nhất vẫn là cứu người.

“Tôi có theo dõi trên mạng và thấy khoảnh khắc mình bước xuống xe cấp cứu, tiến vào phòng mổ để hội chẩn được mọi người chia sẻ. Tuy nhiên, lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản đây là ca báo động đỏ liên viện. Mục tiêu là làm sao cứu được bệnh nhân nhanh nhất để có tiên lượng tốt nhất. Khi đến cổng bệnh viện, tôi lập tức chạy vào phòng mổ, sau đó nhanh chóng thay trang phục, đảm bảo vô khuẩn rồi tham gia hội chẩn ngay. Trong hoàn cảnh đó, mọi thứ đều phải diễn ra thật nhanh”, bác sĩ Thạnh nói.

Khoảnh khắc khẩn trương ấy đã để lại ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng, trở thành hình ảnh đẹp về tinh thần cấp cứu và trách nhiệm của người thầy thuốc.

Trước khi bác sĩ tim mạch có mặt, ê-kíp tại Bệnh viện Từ Dũ đã nỗ lực hồi sức tích cực cho bệnh nhân. Khi ca mổ diễn ra, người bệnh bất ngờ ngừng tim, một biến cố nguy hiểm thường liên quan đến nguyên nhân tim mạch trong sản khoa.

Tại phòng mổ, cuộc hội chẩn khẩn cấp được triển khai ngay lập tức. Bác sĩ Thạnh cùng các đồng nghiệp thực hiện các đánh giá chuyên sâu như điện tim, siêu âm tim để xác định nguyên nhân và đưa ra hướng xử trí phù hợp. Sự phối hợp kịp thời giữa các chuyên khoa đã giúp giữ lại sự sống cho người bệnh – cũng là giữ lại người mẹ cho 3 đứa trẻ.

Quy trình “báo động đỏ liên viện” là cơ chế phối hợp khẩn cấp giữa các bệnh viện nhằm cứu sống những bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, khi cần sự tham gia đồng thời của nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm thuộc các chuyên khoa khác nhau.

Mục tiêu của quy trình là rút ngắn tối đa “thời gian vàng” trong cấp cứu. Ngay khi kích hoạt, các ê-kíp hồi sức, phẫu thuật và chuyên khoa liên quan được huy động tức thì, có mặt tại phòng mổ trong thời gian sớm nhất. Song song với hồi sức tích cực, các can thiệp chuyên sâu, kể cả phẫu thuật, được triển khai ngay lập tức. Trong những tình huống đặc biệt, một số bước của quy trình cấp cứu thông thường có thể được rút gọn hoặc thực hiện đồng thời để ưu tiên cứu sống người bệnh.

Quy trình này đặc biệt quan trọng với các ca diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng, đòi hỏi sự phối hợp liên viện và đa chuyên khoa. Nhờ đó, người bệnh có cơ hội được tiếp cận kịp thời với nguồn lực và chuyên môn tốt nhất, ngay trong những giây phút quyết định.