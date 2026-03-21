Sinh viên ngành y phải thực hành 12 tháng nếu muốn trở thành bác sĩ

Tại Hội nghị Sinh viên năm học 2025 – 2026 diễn ra chiều 20-3 tại Hà Nội, PGS-TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam, thành viên Hội đồng Y khoa Quốc gia, Trưởng tiểu ban Y học cổ truyền – chia sẻ, theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, sinh viên y khoa chỉ đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khi đã hoàn thành chương trình đào tạo và thực hành 12 tháng.

Cụ thể, sau khi tốt nghiệp 6 năm đại học, người học phải tiếp tục tham gia thực hành 12 tháng tại cơ sở y tế và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành. Đây là điều kiện bắt buộc để đăng ký dự thi, thay vì chỉ cần bằng tốt nghiệp như trước đây.

Theo lộ trình, kỳ kiểm tra đầu tiên vào tháng 12-2027 sẽ áp dụng với 4 nhóm chức danh: Bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ y học cổ truyền và bác sĩ răng hàm mặt.

Nếu kỳ thi được tổ chức vào tháng 12-2027, các sinh viên tốt nghiệp từ giữa năm 2026 sẽ có đủ thời gian hoàn thành thực hành và ôn tập để tham dự.

Bên cạnh đó, những người đã tốt nghiệp trước thời điểm quy định trên có hiệu lực nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề cũng thuộc diện được dự thi, với điều kiện hoàn thành chương trình thực hành theo quy định trước ngày 1-1-2027.

PGS-TS Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh, các thông tin chính thức về kỳ thi sẽ được Học viện cập nhật trên hệ thống truyền thông và nền tảng số để sinh viên kịp thời nắm bắt.

Để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra mang tính quốc gia này, Học viện đã chủ động nâng cấp toàn diện điều kiện đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đào tạo với việc đưa vào vận hành hệ thống phần mềm mới.

Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam đang xây dựng khu vực thi chuyên biệt với khoảng 300 máy tính, tích hợp hệ thống phần mềm, camera giám sát và các giải pháp bảo mật, hướng tới tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề theo chuẩn quốc gia.

"Việc chuẩn bị đồng bộ từ chương trình đào tạo, thực hành đến hạ tầng kỹ thuật là điều kiện quan trọng để triển khai hiệu quả Kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sĩ y khoa trong thời gian tới", PGS-TS Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh.

TS Phạm Thái Hưng, Trưởng khoa Y học lâm sàng, Trưởng chương trình đào tạo ngành Y khoa, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam cho hay thêm, theo Luật Khám, chữa bệnh năm 2023, Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể, từ ngày 1-1-2027 đối với chức danh bác sỹ; Từ ngày 1-1-2028 đối với các chức danh y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh; Từ ngày 1 -1-2029 đối với các chức danh kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng.

Cũng tại hội nghị, các sinh viên được Ban Giám đốc Học viện, các thầy, cô là Trưởng chương trình đào tạo và lãnh đạo các phòng, ban trao đổi, giải đáp nhiều nội dung quan trọng như: định hướng phát triển của Học viện trong giai đoạn tới; chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo; công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.