Bảng thành tích dày đặc của nam sinh Ngoại thương vừa tốt nghiệp xuất sắc

Giữa môi trường cạnh tranh của Trường Đại học Ngoại thương, Đinh Bảo Long, sinh viên ngành Kinh tế quốc tế chương trình Chất lượng cao (2022–2026), gây chú ý khi sở hữu hồ sơ học thuật và hoạt động ngoại khóa dày đặc ngay từ khi còn trên ghế giảng đường.

Với GPA 3,81/4,0 cùng điểm rèn luyện 94/100, Long vừa tốt nghiệp cử nhân xuất sắc Đại học Ngoại thương hôm 5/4 vừa qua. Nam sinh tiêu biểu nhiều năm liền nằm trong nhóm sinh viên có thành tích học tập nổi bật của khoa.

Trong ba năm học liên tiếp 2022–2023, 2023–2024 và 2024–2025, nam sinh đều được ghi nhận “Thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên”, đồng thời nhận học bổng khuyến khích học tập và danh hiệu sinh viên tiêu biểu của Khoa Kinh tế quốc tế. Theo Long, việc cân bằng giữa học tập, nghiên cứu và hoạt động ngoại khóa là thử thách lớn nhưng cũng giúp sinh viên trưởng thành nhanh hơn.

“Tôi luôn cố gắng xem mỗi cuộc thi hay dự án như một cơ hội để học thêm điều mới”, Long chia sẻ.

Không chỉ nổi bật ở kết quả học tập, Long còn ghi dấu ấn trong nghiên cứu khoa học sinh viên. Năm 2025, nam sinh cùng nhóm tác giả đạt Giải Ba cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Khoa Kinh tế quốc tế với đề tài phân tích tác động của quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo tới tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á có mức thu nhập khác nhau.

Từ nghiên cứu này, Long tiếp tục là đồng tác giả bài báo khoa học “Tác động của chuyển đổi năng lượng đối với tăng trưởng kinh tế tại một số nước châu Á”, đăng trên Tạp chí Công Thương (ISSN: 0866-7756) trong chuyên san Kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ số tháng 5/2025. “Chuyển dịch năng lượng là vấn đề toàn cầu, và nghiên cứu kinh tế có thể góp thêm góc nhìn về phát triển bền vững”, Long nói.

Bên cạnh học thuật, Long còn tích cực tham gia các cuộc thi về tài chính, kinh doanh và phân tích dữ liệu. Nổi bật là Quán quân Agyra Student Research Challenge – cuộc thi nghiên cứu dành cho sinh viên quan tâm tới tài chính bền vững. Nam sinh cũng giành Quán quân Internship Race 2025 (mảng Tài chính) do Human Resource Club FTU tổ chức và Á quân UEB Startup Business Challenge 2025.

Ở các sân chơi quốc tế về phân tích định lượng, Long đạt Top 4 cấp quốc gia vòng 2 và Top 2 cấp trường vòng 1 tại WorldQuant BRAIN International Quant Championship, cuộc thi mô phỏng việc xây dựng các mô hình tài chính định lượng. “Phân tích dữ liệu và tài chính định lượng giúp tôi nhìn các vấn đề kinh tế bằng cách tiếp cận rất khác”, Long chia sẻ.

Ngoài các cuộc thi học thuật, nam sinh Ngoại thương cũng xuất hiện tại nhiều chương trình tuyển chọn nhân sự của các tập đoàn lớn.

Trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, Long cũng lọt Top 20 cuộc thi de Frontier của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Top 16 (top 3,37%) ngành Tài chính tại cuộc thi Tài năng Lãnh đạo 2024 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Trong quá trình theo đuổi lĩnh vực phân tích định lượng, Long đạt mức Gold trong WorldQuant Challenge và hiện tham gia WorldQuant với vai trò tư vấn nghiên cứu (Research Consultant), nơi các cộng tác viên xây dựng mô hình định lượng phục vụ đầu tư tài chính. Song song đó, Long cũng được lựa chọn làm đại sứ thương hiệu chương trình Vietnam Management Associate 2025 của Central Retail Việt Nam, tham gia kết nối và lan tỏa thông tin về cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

Nhìn lại hành trình của mình, Long cho rằng đại học là giai đoạn quan trọng để thử nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau trước khi xác định hướng đi dài hạn. “Tôi muốn kết hợp tài chính, dữ liệu và các vấn đề phát triển bền vững – nơi các mô hình phân tích có thể hỗ trợ giải quyết những bài toán kinh tế thực tế”, nam sinh chia sẻ.