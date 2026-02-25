Những trường đại học ở Hà Nội quy đổi chứng chỉ IELTS từ 5.0

Hiện tại, hàng loạt trường đã đưa ra mức quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm thi môn Tiếng Anh. Trong số đó, nhiều trường chấp nhận mức quy đổi IELTS từ 5.0. Chẳng hạn, Đại học Bách khoa Hà Nội cho phép thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quy đổi sang điểm môn Ngoại ngữ khi xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc được cộng điểm thưởng khi xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá tư duy theo quy định.

Trong đó, thí sinh có IELTS 5.0 sẽ được quy đổi thành 8,5 điểm; 5.5 quy đổi thành 9 điểm; 6.0 quy đổi thành 9,5 điểm và từ IELTS 6.5 trở lên được quy đổi thành 10 điểm.

Tương tự, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng cho phép thí sinh được sử dụng IELTS từ 5.0 để quy đổi thành điểm môn Tiếng Anh. Với 5.0 IELTS, thí sinh sẽ được quy đổi thành 8 điểm; 5.5 IELTS quy đổi thành 8,5 điểm; 6.0 IELTS quy đổi thành 9 điểm; 6.5 IELTS quy đổi thành 9,5 điểm. Từ 7.0 đến 9.0 IELTS, thí sinh được quy đổi thành 10 điểm.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong năm 2026 lại cho phép thí sinh quy đổi điểm IELTS từ 4.0 thay vì từ 5.0 như năm ngoái. Cụ thể, nếu thí sinh không tham gia thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhưng có chứng chỉ IELTS thì được quy đổi điểm môn ngoại ngữ tương ứng để tham gia xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, 4.0 IELTS sẽ được quy đổi thành 6 điểm; 4.5 IELTS quy đổi thành 7; 5.0 IELTS quy đổi thành 8; 5.5 IELTS quy đổi thành 9. Từ 6.0 IELTS, thí sinh sẽ được quy đổi thành 10 điểm.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến cho phép thí sinh quy đổi điểm IELTS để thay thế môn Tiếng Anh trong phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc quy đổi để xét tuyển kết hợp. Trường quy đổi IELTS từ 5.0 trở lên, trong đó đạt 5.0 IELTS được tính 7 điểm; 5.5 IELTS quy đổi thành 8; 6.0 IELTS quy đổi thành 9; 6.5 IELTS quy đổi thành 9,5. Từ 7.0 IELTS trở lên, thí sinh sẽ được tính 10 điểm.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng cho phép thí sinh quy đổi chứng chỉ tiếng Anh thay thế điểm môn Tiếng Anh trong xét tuyển. Trường sẽ quy đổi điểm cho các thí sinh có IELTS từ 5.0 trở lên. Trong đó, mức 5.0 sẽ được quy đổi thành 7; 5.5 quy đổi thành 7,5; 6.0 quy đổi thành 8; 6.5 quy đổi thành 8,5; 7.0 quy đổi thành 9; 7.5 quy đổi thành 9,5. Trường chỉ tính điểm 10 cho thí sinh có IELTS từ 8.0 trở lên.

Như vậy, trong số những trường trên, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đưa ra yêu cầu cao nhất khi 8.0 IELTS mới tính là 10 điểm môn Tiếng Anh.

Một số trường khác cũng cho phép quy đổi điểm IELTS năm 2026, tuy nhiên mức thấp nhất để được quy đổi là từ 5.5, chẳng hạn như Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo quy chế tuyển sinh đại học được Bộ GD-ĐT công bố mới đây, Bộ yêu cầu các trường công bố bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ phải có tối thiểu 5 mức chênh lệch ứng với thang điểm của chứng chỉ sử dụng.

Quy định này nhằm khắc phục tình trạng các trường quy đổi một dải điểm chứng chỉ rộng thành một mức điểm chung rất cao, thậm chí 9-10. Ví dụ, thí sinh có 6.5 IELTS và 9.0 IELTS cùng được quy thành 10 điểm, gây mất công bằng.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT lưu ý chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng trong quy đổi điểm hoặc sử dụng cho điểm thưởng, nhằm chấm dứt tình trạng nhiều trường vừa quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang mức điểm cao, vừa cộng thêm 0,5-3 điểm khuyến khích cho thí sinh có IELTS hoặc các chứng chỉ tương đương.

Việc “một thành tích được tính điểm hai lần” sẽ tạo ra lợi thế vượt trội cho nhóm thí sinh có chứng chỉ, gây mất công bằng trong tuyển sinh đại học, đặc biệt trong bối cảnh đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT khó, độ phân hóa cao.