Thêm trường học tại TP.HCM tạm dừng bán trú do liên quan vụ nghi ngộ độc

Theo đó, trường THCS Thanh Đa (phường Bình Quới) thông báo khẩn đến cha mẹ học sinh tạm dừng tổ chức bán trú đến khi có kết quả đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn.

Học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây được cha mẹ đón về sau khi dừng bữa ăn bán trú (ảnh: C.P)

Trường cũng nêu rõ điều này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trong thời gian kiểm tra cuối kỳ II.

Trong thời gian tạm dừng tổ chức bán trú, phụ huynh tự sắp xếp việc đưa đón con về ăn trưa hoặc tự chuẩn bị bữa trưa cho con. Bên cạnh đó, trường vẫn mở cửa các phòng bán trú để học sinh có chỗ nghỉ trưa tại trường nếu gia đình chưa kịp đón. Phụ huynh đăng ký với giáo viên nếu có nhu cầu.

Trường cũng nêu rõ, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc ở trường Tiểu học Bình Quới Tây, nhà trường đã phối hợp để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nâng cao sức khỏe học sinh; thông báo của đơn vị cung cấp suất ăn về thông tin chính thức liên quan sự việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm; cùng với Ban đại điện cha mẹ học sinh của trường kiểm tra bếp ăn và căn tin.

Trường THCS Thanh Đa có hơn 500 học sinh ăn bán trú trên tổng 900 học sinh.

Tương tự, trường THCS Lam Sơn, phường Gia Định cũng thông báo tạm dừng tổ chức bán trú từ hôm nay cho đến khi có kết quả kiểm tra và văn bản kết luận chính thức của cơ quan chức năng đối với đơn vị cung cấp suất ăn.

Nhà trường cũng thông tin sẽ hoàn trả các khoản thu bán trú tiền phục vụ và quản lí bán trú của học sinh trong những ngày tạm dừng theo quy định.