Nam sinh trường chuyên đạt điểm SAT tuyệt đối và IELTS 8.0

SAT (Scholastic Assessment Test) là bài thi chuẩn hóa phổ biến dùng để xét tuyển vào các đại học Mỹ, Châu Âu và nhiều trường đại học tại Việt Nam. Theo thống kê, thí sinh đạt từ 1.520 điểm trở lên đã thuộc nhóm 1% cao nhất toàn cầu, còn 1.600 là mức tuyệt đối rất hiếm học sinh đạt được.

Ngày nhận thông báo về kết quả, Tuấn Phong đang ở phòng tập. Khoảnh khắc nhìn thấy điểm số, cậu vỡ òa: “Em vui và bất ngờ. Dù trước đó cũng kỳ vọng vào mức điểm cao, nhưng khi đạt được vẫn thấy ngập tràn hạnh phúc”, Phong chia sẻ.

Nỗ lực tới cùng vì mục tiêu đặt ra

Ít ai biết rằng, phía sau điểm số tuyệt đối mà nam sinh chinh phục được, trước đó đã có những lần “lỡ hẹn” với mục tiêu. Phong từng đặt kỳ vọng đạt 1580, nhưng kết quả 1570 điểm trong lần thi thứ hai. Chưa đạt điểm số mơ ước, Phong không dừng lại, mà tiếp tục luyện tập để chinh phục.

Nam sinh nói, em tiếp tục đóng cửa, ngồi vào bàn ôn luyện với cường độ cao hơn. Có những hôm em thức đến khuya để "cày" nhiều đề thi.

Lê Tuấn Phong đang là học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Trong hành trình chinh phục mục tiêu, con người thường tìm kiếm những bí quyết đặc biệt. Có người chọn phương pháp tối ưu, có người theo đuổi những chiến lược học tập phức tạp. Còn Phong, bí quyết ấy lại đơn giản là:“làm đi làm lại”.

“Em nghĩ không có phương pháp nào là hiệu quả nhất. Quan trọng là phải hiểu vì sao mình sai để không lặp lại và có kỹ năng hơn”, cậu nói.

Thời gian đầu không hề dễ dàng khi Phong liên tục gặp lại những dạng bài khó, dễ mắc lỗi. Vì vậy, cậu quyết định tham gia một lớp học tại trung tâm, để được hệ thống lại kiến thức, hướng dẫn bài bản từng dạng bài và phương pháp làm hiệu quả.

Có nền tảng rõ ràng hơn, Phong quay trở lại với việc tự luyện: làm bài, dò lỗi, ghi chép lại những sai sót để không mắc lỗi. Cứ như vậy, qua từng đề thi, từng lần sửa sai, nỗ lực tới lần thi thứ 4, Phong đã xuất sắc đạt được mức điểm tuyệt đối mơ ước.

Không chỉ có kết quả thi SAT ấn tượng, Tuấn Phong còn là học sinh giỏi trên các lĩnh vực và đạt được nhiều thành tích đáng nể trong học tập. Năm 2026, cậu cũng sở hữu IELTS 8.0, trong đó kỹ năng Reading và Listening đạt 9.0.

Tự do theo cách của riêng mình

Khác với nhiều bạn bè cùng trang lứa, Phong không chia sẻ quá nhiều về áp lực của bản thân với mọi người xung quanh. Mỗi khi cảm thấy chán nản hay mất động lực, cậu thường chọn cách “nhìn vào bên trong”, tự điều chỉnh cảm xúc và lấy lại cân bằng thay vì tìm kiếm sự giải toả từ bên ngoài.

Tuy vậy, gia đình vẫn luôn là điểm tựa vững vàng phía sau. Không tạo áp lực hay kỳ vọng nặng nề, mọi quyết định của Phong vẫn luôn được bố mẹ ủng hộ.

Nhờ đó, Phong tự tin vẽ ra các mục tiêu và kiên định học tập theo cách của riêng mình.

Nam sinh cho biết, lịch học cũng không quá dày đặc, không chịu áp lực “nghẹt thở”. Sau giờ học chính khóa, phần lớn thời gian Phong dành cho việc tự học và ôn luyện. Những lúc rảnh, cậu chơi game như một sở thích cá nhân đơn thuần, giúp đầu óc thư giãn tự nhiên và giữ nhịp sống cân bằng trong suốt quá trình học tập căng thẳng.

Với Phong, SAT không chỉ là một bài kiểm tra tiếng Anh thông thường mà mang tính học thuật cao hơn. Để đạt được mức điểm tuyệt đối em đã phải dành trọn vẹn một năm ôn luyện, trong khi thi IELTS thì chỉ cần vài tháng.

Điều thú vị là, dù đạt được thành tích xuất sắc nhưng Phong không đưa ra những lời khuyên khuôn mẫu: “Mỗi người có cách học riêng nên em không có lời khuyên cụ thể. Nhưng chắc chắn cần nỗ lực và dành nhiều thời gian cho việc học”, cậu chia sẻ.

Hành trình của Lê Tuấn Phong không phải là câu chuyện về những bước ngoặt kịch tính hay bí quyết đặc biệt nhưng lại đong đầy cảm xúc. Đó là thành quả tích lũy từ chuỗi ngày lặp lại của sự cố gắng, của việc chấp nhận sai và sửa sai.

Tuấn Phong chia sẻ, trước mắt sẽ tập trung hoàn thành tốt chương trình học ở trường phổ thông và bí mật về những kế hoạch, dự định trong tương lai.