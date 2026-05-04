Thí sinh cần lưu ý gì trước khi hết hạn đăng ký thi tốt nghiệp THPT?

Theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến cuối ngày 3/5, hệ thống ghi nhận con số kỷ lục 1.203.668 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 chiếm hơn 95%, còn lại là thí sinh tự do. Tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt mức ấn tượng với gần 99% thí sinh thực hiện thành công.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết số lượng đăng ký miễn thi ngoại ngữ năm nay khá thấp, chỉ khoảng 0,67%. Điều này cho thấy thí sinh đang có chiến thuật rõ ràng khi muốn thi trực tiếp để lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học thay vì chỉ dùng chứng chỉ để xét tốt nghiệp.

Trước khi cổng đăng ký khép lại vào 17h ngày 5/5, thí sinh cần rà soát kỹ tổ hợp môn thi. Điểm mới quan trọng cần lưu ý là dù xét tuyển theo phương thức nào, tổng điểm 3 môn trong tổ hợp cũng phải đạt từ 15 điểm trở lên. Đây là ngưỡng cửa bắt buộc yêu cầu các em phải tính toán kỹ lưỡng khi lựa chọn môn thế mạnh.

Bên cạnh đó, việc thống nhất loại giấy tờ tùy thân và kiểm tra minh chứng ưu tiên trên hệ thống là bắt buộc. Sau khi hoàn tất, thí sinh nên xuất phiếu đăng ký dạng PDF để lưu trữ. Tại Hà Nội, sĩ tử cũng cần lưu ý cập nhật đúng thông tin theo các đơn vị hành chính mới để hồ sơ không bị sai sót về địa giới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6. Trong giai đoạn nước rút này, sự cẩn trọng ngay từ khâu hồ sơ chính là chìa khóa giúp thí sinh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm đèn sách.

Lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.