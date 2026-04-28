Báo động kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Không đạt tiêu chí này, mất cơ hội vào Đại học dù có học bạ đẹp

Đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin từ Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT, trong ngày đầu tiên mở hệ thống (ngày 24/4), đã có 482.193 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 năm nay là 452.698 (chiếm 93,88%); số thí sinh tự do là 29.495 (chiếm 6,12%).

Trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi, số lượng đăng ký trực tuyến hơn 474.000 em, chiếm 98,37%.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: GK

Trong số các thí sinh đã đăng ký, có 2.446 em được miễn thi ngoại ngữ (chiếm 0,51%).

Lãnh đạo Bộ GDĐT cũng lưu ý, thời gian kết thúc đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là vào 17h ngày 5/5. Khung thời gian đăng ký thi tốt nghiệp THPT mở khá dài - hơn 10 ngày, do đó, các thí sinh cần đọc kỹ hướng dẫn, khai thông tin đầy đủ và chính xác.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 10-12/6, trong đó ngày 11 và 12/6 thí sinh chính thức làm bài thi.

Thí sinh dự thi phải làm 4 bài thi, trong đó có Toán và Ngữ văn bắt buộc. Với hai môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường là Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ.

Tăng tốc ôn tập, siết kỷ luật học tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chia sẻ với PV Báo Dân Việt về thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học năm 2026, cô Lê Minh Thư, Phó hiệu trưởng Trường THPT Galileo, Hà Nội, cho biết, trong giai đoạn nước rút, sau kỳ nghỉ lễ dài 30/4-1/5, nguy cơ “hổng kiến thức” được xác định là một vấn đề đáng lo ngại. Vì vậy, học sinh được yêu cầu duy trì nhịp học ổn định, hoàn thành ít nhất 70% số đề ôn luyện giáo viên giao.

Riêng môn Toán sẽ được đặc biệt chú trọng. Học sinh sẽ làm đề hàng tuần, bám sát cấu trúc đề thi mới và các đề khảo sát của nhiều địa phương. Nhà trường sẽ tiếp tục hỗ trợ học sinh ôn tập online trong tuần đầu tháng 6, đồng thời tăng cường kiểm tra, thi thử.

Cô Thư cũng chia sẻ mùa tuyển sinh năm nay có một số điểm nhấn quan trọng mà học sinh cần đặc biệt lưu ý.

Trước hết là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Theo đó, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm, áp dụng cho tất cả các phương thức xét tuyển, bao gồm điểm thi tốt nghiệp, xét học bạ và xét tuyển kết hợp. Đây được đánh giá là thay đổi tích cực nhằm đảm bảo công bằng, hạn chế tình trạng “lạm phát điểm” ở học bạ cũng như các chứng chỉ ngoại ngữ.

“Việc siết ngưỡng đầu vào giúp đảm bảo học sinh không chỉ mạnh một vài môn mà có nền tảng kiến thức tương đối đồng đều”, cô Thư nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các trường đại học ngày càng đa dạng hóa phương thức xét tuyển, tạo ra sự cạnh tranh rõ rệt giữa các cơ sở đào tạo. Theo cô Thư, điều này có thể gây băn khoăn ban đầu cho phụ huynh và học sinh, nhưng về lâu dài sẽ giúp mỗi trường xây dựng được bản sắc riêng, đồng thời buộc thí sinh phải xác định rõ yêu cầu của từng ngành nghề ngay từ đầu.

Chương trình hướng nghiệp được nhà trường chú trọng. Lớp 10, học sinh khám phá bản thân – “Tôi là ai?”, điểm mạnh, sở thích, năng lực. Lớp 11 các em sẽ được tìm hiểu sâu về ngành nghề, bản chất công việc. Lớp 12 các em được trải nghiệm thực tế tại trường đại học và cơ sở đào tạo nghề. Các em không còn chỉ quan tâm đến những ngành truyền thống như tài chính – ngân hàng hay sư phạm mà đang hướng đến những lĩnh vực mới, phù hợp với xu thế công nghệ và thị trường lao động.

Đặc biệt, nhà trường đưa cả hệ cao đẳng và đào tạo nghề vào tư vấn, giúp học sinh có cái nhìn toàn diện. “Đại học chưa bao giờ là đích duy nhất. Quan trọng là tìm được con đường phù hợp nhất với năng lực và mong muốn của mỗi học sinh”, cô Thư khẳng định.