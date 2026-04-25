Hơn 500.000 thí sinh chưa đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026

Trong số các thí sinh đã đăng ký, 452.698 em đang học lớp 12 (chiếm 93,88%), còn lại 29.495 thí sinh tự do (chiếm 6,12%). Có 2.446 thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ (chiếm 0,51%).

Đáng chú ý, số thí sinh đăng ký trực tuyến đạt 474.323 em, chiếm 98,37%, cho thấy xu hướng chuyển đổi số trong khâu đăng ký dự thi. Cục Quản lý chất lượng cho biết, đến thời điểm hiện tại, hệ thống đăng ký hoạt động ổn định.

Theo kế hoạch, thời hạn đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 kéo dài đến 17h ngày 5/5. Học sinh lớp 12 có thể đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường đang theo học; thí sinh tự do đăng ký tại các điểm do Sở GD&ĐT quy định hoặc qua hệ thống trực tuyến.

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: phiếu đăng ký dự thi, giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có) và ảnh 4x6 chụp theo kiểu căn cước, không quá 6 tháng. Tùy từng đối tượng, thí sinh cần bổ sung thêm các giấy tờ liên quan như bản sao học bạ, bằng tốt nghiệp hoặc bằng trung cấp kèm bảng điểm theo quy định.

Trường hợp có điểm bảo lưu, thí sinh phải nộp giấy xác nhận do hiệu trưởng trường phổ thông nơi đã dự thi hoặc do Sở GD&ĐT xác nhận nếu dự thi tại địa phương khác.

Một điểm mới cần lưu ý là mã số các đơn vị hành chính đã thay đổi sau sáp nhập, do đó thí sinh cần kiểm tra kỹ khi đăng ký. Ngoài đăng ký dự thi, thí sinh đồng thời đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT. Khi gặp vướng mắc, có thể liên hệ hotline 18008000 (nhánh 2) để được hỗ trợ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10/6 đến 13/6, trong đó hai ngày 11–12/6 là thời gian thi chính thức.

Thí sinh thi 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn tự chọn trong số các môn: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi trắc nghiệm khách quan.