Thí sinh diện miễn thi tiếng Anh giảm mạnh

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng 28/4 cho biết hầu hết học sinh tốt nghiệp THPT năm nay đã đăng ký thi. Trong hơn một triệu em, nhóm học lớp 12 chiếm 95,25%, còn lại là thí sinh tự do.

Số em đăng ký miễn thi môn Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) là hơn 6.330, chiếm 0,62%. Đây là nhóm có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương IELTS 4.0 trở lên. Số này thấp hơn nhiều so với 47.000-67.000 em của giai đoạn 2023-2024. Năm ngoái, Bộ không công bố số liệu.

Sự sụt giảm này bắt nguồn từ thay đổi về quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Trước năm 2025, Ngoại ngữ là môn thi bắt buộc cùng với Toán, Văn. Nhiều học sinh không có nhu cầu lấy điểm môn này để xét tuyển đại học nên đăng ký miễn thi nhằm giảm áp lực. Năm ngoái, đây trở thành môn lựa chọn.

Ngoài ra, giai đoạn trước, thí sinh còn được quy đổi 4.0 IELTS thành điểm 10 môn Ngoại ngữ, nhưng quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bỏ.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ nếu có một trong 22 chứng chỉ. Trong đó, 12 chứng chỉ môn Tiếng Anh, còn lại ở các môn Tiếng Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn. Yêu cầu tối thiểu mà thí sinh cần đạt là tương đương bậc 3/6 (B1) trở lên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6. Thí sinh đăng ký thi đến 17h ngày 5/5. GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lưu ý trước thời gian trên, thí sinh đã đăng ký vẫn có quyền điều chỉnh thông tin. Các em cần đọc kỹ hướng dẫn, khai đầy đủ và chính xác, chú ý thông tin về môn lựa chọn, đối tượng ưu tiên, miễn thi.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Quỳnh Trần