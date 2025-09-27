Thanh Hóa cho học sinh nghỉ ngày 29/9 để tránh bão

Ngày 27/9, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị các đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Các đơn vị lên phương án sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão số 10 với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị lên các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra, thông báo cho toàn thể học sinh mầm non và phổ thông nghỉ học trong ngày 29/9/2025 (thứ 2) để đảm bảo an toàn.

Sở GD&ĐT Thanh Hoá cho học sinh từ cấp mầm non đến THPT nghỉ học trong ngày 29/9 (thứ 2).

Từ thứ 3, ngày 30/9, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

Các trường học, cơ sở giáo dục sẵn sàng tiếp nhận nhân dân vào tránh trú mưa bão trong trường học khi bảo đảm an toàn. Khẩn trương khắc phục các thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh...

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường khẩn trương khắc phục các thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh.

Liên quan tới việc triển khai công tác ứng phó với bão số 10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh đề nghị các ngành, địa phương đình hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 10.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải tiến hành di rời dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước 15h ngày 28/9, đối với khu vực miền núi, di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước 17h, ngày 28/9.

Rà soát các phương án phòng, chống bão bảo đảm tối đa an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Chủ động sơ tán dân vùng có nguy cơ ảnh hưởng cao đến nơi an toàn, đồng thời bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cho người dân ở nơi sơ tán.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, đối với tuyến biển, các địa phương phải tiến hành di rời dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước 15h ngày 28/9, đối với khu vực miền núi, di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước 17h, ngày 28/9.

Hiện Thanh Hóa sẵn sàng phương án huy động lực lượng với 186.583 người (chủ yếu là lực lượng quân sự, biên phòng, công an, dân quân tự vệ). Đồng thời chuẩn bị về vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai, chuẩn bị phương án huy động phương tiện... để phòng chống bão.

Thanh Hóa sẵn sàng phương án huy động lực lượng với 186.583 người phòng chống bão.

Đồng thời rà soát và có phương án sơ tán 1.722 hộ/7.351 khẩu (sinh sống ở 233 thôn, bản/59 xã) có nguy cơ ảnh hưởng của lũ quét, toàn tỉnh có 6.275 hộ/26.551 khẩu (sinh sống ở 529 thôn, bản/82 xã) có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, chủ yếu là tại các xã miền núi.

Tại các xã, phường vùng ven biển và cửa sông, xác định và có phương án sơ tán 40.830 hộ/169.352 khẩu (sinh sống ở 240 thôn, xóm/17 xã phường) có nguy cơ bị ảnh hưởng khi có bão.

Các xã, phường vùng đồng bằng, xác định và có phương án sơ tán 46.138 hộ/171.267 khẩu sinh sống ở các khu vực có nguy cơ ngập lụt...Các phương án ứng phó thiên tai đã được cập nhật, bổ sung, chuẩn bị đầy đủ về bộ máy chỉ huy, lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần, đồng thời có phương án chi viện cho các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây chia cắt dài ngày, sẵn sàng ứng phó khi bão vào đất liền hoặc hoàn lưu sau bão gây mưa lũ...