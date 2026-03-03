Vụ phụ huynh Hà Nội xếp hàng giành suất vào lớp 10 cho con: Sở GDĐT xem xét xử phạt Trường THPT Phan Bội Châu

Phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ cho con vào lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu

Chiều 3/3, Sở GDĐT Hà Nội cho biết đã nhận được các thông tin phán ánh về việc phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 tại Trường THPT Phan Bội Châu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GDĐT Hà Nội đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác (QĐ1501/QĐ-SGDĐT), tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh.

Theo báo cáo của Trường THPT Phan Bội Châu, nhà trường đã ban hành thông báo tuyển sinh năm học 2026–2027 theo hình thức trực tuyến trên website và facebook của đơn vị. Trong quá trình triển khai, do số lượng đăng ký lớn, một số phụ huynh lo lắng về khả năng hoàn tất thủ tục đã chủ động liên hệ qua điện thoại, kênh trực tuyến của nhà trường để được hỗ trợ. Trên cơ sở các cuộc trao đổi này, nhà trường có hướng dẫn một số phụ huynh gặp khó khăn trong việc khai báo hồ sơ trực tuyến đến trường để được hỗ trợ thao tác.

Nhà trường cho biết đã thu khoản phí ghi danh theo thông báo và thông tin rõ việc hoàn trả trong trường hợp học sinh không trúng tuyển. Việc một số phụ huynh đến trường trong cùng thời điểm và chia sẻ thông tin cho nhau qua các nhóm liên lạc đã dẫn đến tình trạng tập trung đông người trong thời gian ngắn tại khu vực cổng trường, ảnh hưởng đến trật tự và gây dư luận không tốt.

Phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ cho con vào lớp 10. Ảnh: NVCC

Đến 9h ngày 3/3, nhà trường đã phối hợp với Công an phường làm việc trực tiếp với phụ huynh; đồng thời tổ chức tuyên truyền, giải thích và chấm dứt tình trạng tập trung đông người, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu, Sở GDDT xác định việc Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và thu phí ghi danh trong quá trình tuyển sinh là chưa đúng với nội dung hướng dẫn của Sở GDĐT tại Công văn số 582/SGDĐT-KHTC ngày 12/02/2026.

Kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường THPT Phan Bội Châu

Trên cơ sở kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu, Sở GDĐT yêu cầu nhà trường dừng ngay việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; thực hiện tuyển sinh đúng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác tuyển sinh đầu cấp; yêu cầu nhà trường rà soát, thông báo và hoàn trả đầy đủ khoản phí ghi danh đã thu cho phụ huynh, học sinh theo đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Sở.

Cùng với đó, báo cáo nêu kiến nghị Giám đốc Sở GDĐT xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với Trường THPT Phan Bội Châu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; giao các phòng chuyên môn thuộc sở và đề nghị phối hợp với cơ quan cơ quan an ninh địa bàn tiếp tục theo dõi, giám sát việc khắc phục của nhà trường, bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch và không để tái diễn vi phạm.

Như báo Dân Việt đã đưa tin, trước đó, từ nửa đêm 2/3 tới sáng sớm 3/3, hàng trăm phụ huynh có mặt ở cổng Trường THPT Phan Bội Châu (khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông, Hà Nội) để đăng ký suất vào lớp 10 trường cho con.

Được biết, năm học 2026-2027, Trường THPT Phan Bội Châu tuyển 12 lớp 10, mỗi lớp 36 học sinh, tổng chỉ tiêu 432 chỉ tiêu.

Tình trạng phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm, để mua hồ sơ cho tuyển sinh cho con không phải lần đầu diễn ra ở Hà Nội. Gần nhất vào năm 2023 ở nhiều trường như Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, THPT Hoàng Cầu, THPT Tạ Quang Bửu, Tiểu học Vạn Bảo.

Thời điểm đó, Bộ trưởng GDĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị thủ đô giải quyết dứt khoát, dứt điểm tình trạng phụ huynh xếp hàng thâu đêm. Sau chỉ đạo của Bộ trưởng, Hà Nội yêu cầu tất cả trường tư tuyển sinh trực tuyến. Tình trạng xếp hàng không xuất hiện trong hai năm 2024 và 2025.