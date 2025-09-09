Nhiều phụ huynh mong muốn con được nghỉ học sáng thứ 7

Năm học này, Bộ GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn việc tổ chức thực hiện dạy học 2 buổi/ngày. Theo đó, Bộ khuyến khích các trường có đủ điều kiện thì tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Về thời lượng, Bộ GD&ĐT quy định cấp THCS và THPT tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, học tối thiểu 5 ngày, tối đa 11 buổi/tuần, 1 ngày không quá 7 tiết, mỗi tiết 45 phút.

Để thực hiện dạy học không quá 7 tiết/ngày, một số trường học trên địa bàn TP.HCM quyết định tổ chức học thêm sáng thứ 7. Vì theo các trường thì như vậy mới đảm bảo đủ thời lượng chương trình học.

Học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM trong một giờ học. Ảnh minh họa: NGUYỄN QUYÊN

Phụ huynh gặp khó khi con học vào sáng thứ bảy

“Nghe tin trường thông báo con sẽ đi học vào sáng thứ bảy, tôi không biết xoay sở ra sao” - chị TN, phụ huynh có con học ở trường THCS ở vùng ngoại thành chia sẻ.

Chị N cho biết theo thời khoá biểu, con sẽ học cả ngày từ thứ hai đến thứ sáu và thêm 3 tiết vào sáng thứ bảy. Các ngày trong tuần con sẽ ra về vào lúc 16 giờ.

“Các con tan học sớm, phụ huynh khó đưa đón. Do đó, thay vì đi học vào sáng thứ bảy, trường có thể kéo dài giờ học trong tuần lên 17 giờ để phù hợp với thời gian làm việc của phụ huynh. Hiện, chúng tôi đã làm đơn kiến nghị lên hiệu trưởng để được xem xét” - chị N nói.

Tương tự, chị TH, phụ huynh có con học lớp 7 tại một trường THCS cũng lo lắng khi năm học này con phải đi học vào sáng thứ bảy.

“Tôi chưa biết đưa đón con sao vì còn phải đi làm. Vì thế, tôi và các phụ huynh khác đã trao đổi với giáo viên, mong có sự thay đổi” - chị H bày tỏ.

Liên quan đến vấn đề trên, hiệu trưởng một trường THCS dự kiến tổ chức học vào sáng thứ 7 nói: “Trường đã nhận được đơn kiến nghị tập thể từ phụ huynh xin giữ nguyên lịch học 4 buổi chiều trong tuần, thay vì chuyển một phần nội dung học sang sáng thứ bảy. Lý do là nếu học sinh tan học vào khoảng 17 giờ – thời điểm phụ huynh tan làm sẽ thuận tiện hơn trong việc đón con. Ngược lại, nếu tan học quá sớm, học sinh sẽ phải chờ đợi lâu hoặc phải tự đi về, dễ gặp các rủi ro như tai nạn giao thông, ảnh hưởng bởi tệ nạn xã hội" - vị này nói.

Cũng theo vị trên, các em hiện đang theo học các lớp năng khiếu, kỹ năng sống, hoặc trung tâm ngoại ngữ vào sáng thứ bảy, các lịch học này đã duy trì ổn định từ trước. Việc thay đổi lịch sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của học sinh và cả gia đình.

Vị hiệu trưởng cho biết thêm, lý do khiến trường buộc phải tính đến phương án đi học vào sáng thứ bảy do quy định của Bộ GD&ĐT không được dạy quá 7 tiết. Trong khi đó, các lớp tăng cường, tích hợp có số tiết nhiều hơn. Do đó, để đảm bảo đủ thời lượng, các lớp này phải học thêm vào thứ bảy.

"Chúng tôi cũng không muốn học sinh phải đi học sáng thứ bảy. Nhưng nếu không tổ chức, sẽ không đủ thời lượng chương trình. Còn nếu dạy 8 tiết/ngày như trước, lại trái với quy định hiện hành. Hiện tôi đang cân nhắc để tìm phương án hợp lý" - vị này chia sẻ.

Phản hồi lại với phóng viên, chị TH cho biết giáo viên chủ nhiệm lớp vừa có thông báo, từ tuần sau, các con sẽ chỉ học từ thứ hai đến thứ sáu. “Đọc tin, tôi mừng quá trời. Các con đã học cả tuần, cần thời gian để nghỉ ngơi, tham gia vào những hoạt động khác” - chị H nói thêm.

Học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản, phường An Phú, TP.HCM, trong tiết học Google. Ảnh minh họa: NGUYỄN QUYÊN

Trường học chủ động sắp xếp sao phù hợp

Theo ghi nhận của PV, nhiều trường vẫn chỉ dạy 5 ngày/tuần, học sinh được nghỉ vào thứ bảy.

Năm học này, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, vẫn được nghỉ học vào thứ bảy.

Theo đó, trường duy trì lịch học từ thứ hai đến thứ sáu với đủ 7 tiết mỗi ngày, đảm bảo thực hiện đầy đủ các đề án ngoại ngữ tăng cường, tin học quốc tế và các chương trình thiết yếu theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Còn những hoạt động khác, trường để phụ huynh chủ động lựa chọn.

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết một số lớp sẽ kết thúc giờ học buổi chiều lúc 15 giờ 30, có lớp ra về vào 16 giờ 15. Những học sinh chưa có phụ huynh đón có thể ở lại thư viện trường đọc sách hoặc xem phim.

“Trường không dạy vào ngày thứ bảy nhằm tạo điều kiện cho học sinh nghỉ ngơi, tham gia thể thao và các hoạt động vui chơi bổ ích cuối tuần” - ông Cường nói.

Tại Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp, học sinh cũng được nghỉ thứ bảy.

Ông Dương Hữu Đức, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ học sinh không phải học sáng thứ bảy do trường chỉ thực hiện chương trình chính khoá và chương trình nhà trường. Riêng, học sinh khối 9, trường vẫn tổ chức tăng tiết miễn phí 3 môn Văn, Toán, Anh cho các em.

“Thời điểm này, trường không tổ chức dạy buổi 2 vì không đủ tiền trả cho giáo viên”- ông Đức nói thêm.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, văn bản của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nêu rõ: Mỗi ngày các trường tổ chức học không quá 7 tiết, tối đa 11 buổi/tuần. Cho nên, trường học chủ động sắp xếp sao cho phù hợp với điều kiện thực tế và không gây quá tải cho học sinh.