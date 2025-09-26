3 điểm đặc biệt hiếm gặp của bão Bualoi sắp vào Biển Đông

Bualoi là cơn bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng

Chiều ngày 26/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp triển khai ứng phó với bão Bualoi sắp vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 13 giờ ngày 26/9, tâm bão Bualoi (bão số 10) ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc – 121,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật trên cấp 15, di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 30 km/h – gấp đôi tốc độ trung bình của nhiều cơn bão khác.

Bão số 10 gây gió mạnh cấp 6–7 ở giữa Biển Đông, sau tăng lên cấp 8–9. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 11–13, giật cấp 16; sóng biển cao 7–9m, biển động dữ dội.

Ngoài khơi Nam vịnh Bắc Bộ và dọc vùng biển Quảng Trị – Quảng Ngãi, từ tối 27/9 gió mạnh dần lên cấp 8–9, gần tâm bão cấp 10–13, giật cấp 15. Sóng biển dự báo cao 5–7m. Khu vực ven biển Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện nước dâng bão từ 1,0–1,8m, kết hợp triều cường gây nguy cơ ngập lụt cao.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, theo kịch bản bão di chuyển hiện nay, từ ngày 28–30/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa – Quảng Trị sẽ có mưa rất lớn. Lượng mưa tập trung 72 giờ có thể đạt mức cực đoan, kèm nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị. Mưa có thể lan sang khu vực Thượng Lào.

Các sông ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị dự báo xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ nhiều khả năng đạt mức báo động 1–2, có nơi trên báo động 3.

"Điểm đặc biệt của bão số 10 là tốc độ di chuyển nhanh: khoảng 30 km/h, nhanh gấp đôi nhiều cơn bão khác. Cường độ mạnh: khi vào bờ có thể đạt cấp 13, giật cấp 15, ngang hoặc mạnh hơn bão số 5 Kajiki vừa qua. Phạm vi ảnh hưởng rộng: gây mưa rất lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tác động cả vùng núi và đồng bằng", ông Mai Văn Khiêm cho biết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Các địa phương từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ cần theo dõi sát diễn biến, triển khai ngay phương án ứng phó trên biển và đất liền. Người dân khu vực ven biển, vùng núi và trung du phải đặc biệt cảnh giác với nguy cơ gió mạnh, sóng lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện nayrên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Hưng Yên đến Huế có 52 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu.

Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống với bão cấp 9-10, triều 5%; nguy cơ cao bị mất an toàn khi bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 (vượt mức thiết kế). Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh, thành phố từ Hưng Yên đến Huế có 3 công trình đang thi công dở dang.

Do đó các địa phương cần lưu ý gia cố, đảm bảo an toàn đối với các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu, tuyến đê trực diện biển, cao trình đê thấp như: Đê kè Đông Minh thuộc tuyến đê biển 6 (tỉnh Hưng Yên); đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, kè Thịnh Long (tỉnh Ninh Bình); đê biển Quảng Nham (huyện Quảng Xương cũ), đê biển Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ); đê biển Diễn Thành, đê Quỳnh Thọ, đê Long - Thuận (Nghệ An); đê tả Nghèn, đê kè Cẩm Nhượng, đê Hội Thống (Hà Tĩnh), đê biển Vĩnh Thái (Quảng Trị);… và các công trình đê, kè thi công dở dang.

Khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh qua khu vực rất nhiều tàu thuyền đang hoạt động; hướng vào đất liền khu vực Bắc Trung Bộ vừa bị thiệt hại nặng nề do bão số 3, bão số 5 và mưa lũ sau bão; các Bộ ngành, địa phương cần tập trung triển ứng phó với tinh thần quyết liệt từ sớm, từ xa, không lơ là, chủ quan, tránh những thiệt hại đáng tiếc.

Đối với tuyến biển, tập trung bằng mọi biện pháp kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn (bão ảnh hưởng đến khu vực giữa biển Đông nhiều tàu thuyền hoạt động);

Rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ; Căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch; Có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên các đảo và khu vực ven biển.

Đối với khu vực ven biển và trên đất liền, tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông; có biện pháp khắc phục nhanh sự cố, duy trì hoạt động, không để gián đoạn trước, trong và sau bão;

Tổ chức rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ" để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống;

Khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục những sự cố, hư hỏng của công trình đê điều đã xảy ra trong thời gian vừa qua; kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án hộ đê chống lũ trên địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ"; Tùy theo thực tế tại địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học khi bão đổ bộ;

Sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; sẵn sàng phương án phân luồng giao thông từ sớm, từ xa; có kế hoạch cấm các phương tiện giao thông đi vào khu vực ảnh hưởng khi bão đổ bộ, đặc biệt là các đoạn tuyến trên hệ thống quốc lộ và cao tốc.

Kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước; tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du khi xảy ra mưa lũ; Sẵn sàng phương án đảm bảo tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp; khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư...