Sở GD-ĐT Thanh Hóa chỉ đạo 'nóng' sau 2 vụ liên tiếp học sinh bị đánh tử vong

Ông Tạ Hồng Lựu, quyền Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết, từ đầu năm 2025 đến ngày 5/11, toàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ bạo lực học đường, trong đó có 3 vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gồm 2 vụ khiến học sinh tử vong và 1 vụ nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 bị gãy đốt sống cổ, tổn hại sức khỏe 23%.

Bạo lực học đường đang diễn biến phức tạp, manh động

Từ các vụ việc nêu trên cho thấy bạo lực học đường đang diễn biến ngày càng phức tạp và manh động, không còn dừng lại ở những xô xát thông thường. Nhiều vụ việc xuất hiện hung khí nguy hiểm như dao bấm, mũ bảo hiểm, tuýp sắt... Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ như va chạm trong giờ học, lời nói trêu chọc, mâu thuẫn trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nhiều người chứng kiến không can ngăn mà còn cổ vũ, quay clip, chia sẻ lên mạng, khiến tình hình thêm nghiêm trọng.

Vụ việc xảy ra ở cây xăng Xuân Hà (xã Quảng Bình) khiến một học sinh tử vong. Ảnh: CTV

Theo ông Lựu, bạo lực học đường hiện gây hậu quả nặng nề về tính mạng, sức khỏe, tạo tâm lý hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương và hình ảnh nhà trường, đồng thời vi phạm quy định về trật tự an toàn xã hội.

Nguyên nhân được xác định do một bộ phận học sinh thiếu kỹ năng ứng xử, kiểm soát cảm xúc, chưa ý thức được tác hại của hành vi bạo lực. Bên cạnh đó, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, trò chơi, phim ảnh bạo lực khiến các em dễ bắt chước, lệch chuẩn. Một số giáo viên, nhân viên nhà trường còn thiếu kỹ năng phát hiện và can thiệp sớm. Ngoài ra, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi vị thành niên dễ biến động, thích thể hiện bản thân, cộng với sự thiếu quan tâm của gia đình vì áp lực mưu sinh, khiến các em thiếu sự định hướng và chia sẻ kịp thời.

Trước tình hình đó, ngành Giáo dục Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Trong đó, trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Đẩy mạnh công tác tham vấn tâm lý học đường. Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, cán bộ Đoàn - Đội trong nắm bắt tâm tư học sinh và tăng cường phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội để kiểm soát, phòng ngừa bạo lực.

Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa nơi xảy ra vụ việc học sinh lớp 10 bị đánh hội đồng ngay trong lớp học, sau đó tử vong. Ảnh: CTV

Sở GD-ĐT cũng phối hợp với Công an tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức các lễ phát động, ký cam kết đảm bảo an toàn trường học và nhân rộng mô hình “trường học an toàn - không bạo lực”, hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và thân thiện cho học sinh.

Trước đó, khoảng 8h50 ngày 31/10, tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, trong giờ ra chơi tiết 2, tại phòng học tầng 3, em N.T.A.T. (lớp ĐCN65B2, ngành Điện công nghiệp - hệ GDTX) bị một nhóm học sinh lớp 11 (học ở tầng 2 cùng tòa nhà) lên đánh khi đang ngồi chơi trong lớp. Hậu quả, sau 5 ngày điều trị, em T. đã tử vong.

Vụ việc khác, khoảng 11h30 ngày 17/10, tại cây xăng Xuân Hà (xã Quảng Bình), hai học sinh L.Q.H. (lớp 12A8) và P.T.B.N. (lớp 11A9), Trường THPT Đặng Thai Mai, gặp nhau và xảy ra xích mích. Trong lúc đánh nhau, em N. đã dùng dao đâm vào cổ học sinh H. khiến em này tử vong.