Người mẹ 'chết điếng' khi thấy clip con gái bị đánh hội đồng

Qua trò chuyện, chị Đ.T.K.D (trú thôn Tân Phong, xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) kể, ngày 24/12, chị túc trực tại Bệnh viện Đà Nẵng vì cha ruột đang cấp cứu nên không sử dụng điện thoại. Đến trưa, sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, chị mở điện thoại thì thấy nhiều hình ảnh, clip do bạn bè ở gần nhà gửi qua tin nhắn.

Mở clip xem, người mẹ "chết điếng" khi thấy con gái bị đánh hội đồng. Ngay sau đó, chị D tức tốc chạy xe máy gần 70km từ bệnh viện về nhà.

Em H đang điều trị tại bệnh viện với chẩn đoán chấn động não và chấn thương phần mềm vùng đốt sống cổ.

"Hôm đó, con gái cũng nghỉ học ở nhà, không dám đến lớp vì sợ hãi. Thấy con hoảng loạn, bị đau nên tôi vội đưa con nhập viện điều trị cho đến nay", chị D thuật lại.

Theo chị, các bác sĩ chẩn đoán em H.G.H. (SN 2012, con gái chị D) bị chấn động não và chấn thương phần mềm vùng đốt sống cổ. "Bạo lực học đường đã xảy ra quá nhiều, nên tôi mong pháp luật xử lý nghiêm trường hợp này để làm gương cho các trường hợp khác", chị D bức xúc nói.

Hình ảnh nữ sinh H bị 8 người đánh hội đồng (Ảnh cắt từ clip).

Chị D cũng cho biết thêm, em H đã bị đánh nhiều lần trước đó. Tuy nhiên, sau mỗi lần, nữ sinh này đều bị hăm dọa "nếu kể lại với gia đình sẽ đánh nữa" nên đến nay chị mới hay biết. Hiện chị D đã gửi đơn đến Công an xã Quế Sơn để xử lý vụ việc.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, tối 25/12, mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trang lứa đánh tới tấp. Trong khi nữ sinh này đứng chịu trận thì xung quanh nhiều học sinh khác chỉ đứng xem, cười đùa, bỡn cợt. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ phẫn nộ và bức xúc gay gắt.

Bị đánh hội đồng, nữ sinh H chỉ biết đứng im chịu trận (Ảnh cắt từ clip).

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 23/12, tại xã Quế Sơn. Nữ sinh bị đánh là em H.G.H. (học lớp 8/1), Trường THCS Q.P. Theo báo cáo của nhà trường, nơi em H bị đánh là khu vực phía sau Nhà văn hóa thôn Tân Phong. Học sinh có hành vi bạo lực với em H gồm 8 học sinh; trong đó 6 học sinh cùng lớp 8/1 và 2 người còn lại ở ngoài trường.