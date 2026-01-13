10 phút vận động mạnh giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng

Theo nghiên cứu mới được công bố hôm 8/1 của các nhà khoa học tại Đại học Newcastle (Anh), tập thể dục có thể nhanh chóng làm thay đổi thành phần máu theo những cách tác động đến tế bào ung thư đại tràng trong môi trường phòng thí nghiệm.

Trong nghiên cứu, nhóm tác giả đã cho các tế bào ung thư đại tràng tiếp xúc với huyết thanh máu người được lấy ngay sau khi tập luyện. Kết quả cho thấy các tế bào này sửa chữa tổn thương ADN nhanh hơn và các gene hoạt động theo hướng làm chậm quá trình tăng sinh của tế bào.

Các mẫu máu được thu thập từ 30 người trưởng thành vừa hoàn thành một buổi đạp xe cường độ cao, thời gian ngắn, kéo dài khoảng 10-12 phút, theo thông cáo báo chí.

Phó giáo sư Samuel T. Orange, Đại học Newcastle, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: "Các phát hiện của chúng tôi cho thấy việc tập thể dục nhanh chóng kích hoạt những thay đổi ở cấp độ phân tử trong máu, có thể tác động trực tiếp lên tế bào ung thư đại tràng, điều chỉnh hoạt động của gene và hỗ trợ quá trình sửa chữa tổn thương ADN".

Ngay cả những hoạt động ngắn cũng có thể tạo ra khác biệt. "Mọi chuyển động đều có ý nghĩa. Việc tập luyện không nhất thiết phải kéo dài hàng giờ hay diễn ra trong phòng gym", ông Orange nói thêm.

Vận động cường độ cao dù chỉ 10 phút tại nhà cũng giúp giảm nguy cơ ung thư đường ruột. Ảnh: iStock

Theo nhà nghiên cứu, một trong những phát hiện gây bất ngờ nhất là phản ứng sinh học mạnh mẽ của cơ thể, ngay cả sau chỉ một buổi tập duy nhất. "Hoạt động thể chất đã làm thay đổi hoạt động của hơn 1.000 gene trong các tế bào ung thư đại tràng", ông cho biết.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy tác động này nhiều khả năng được thúc đẩy bởi những phân tử giải phóng vào máu khi vận động - thường được gọi là exerkines. Những phân tử này đóng vai trò như các "sứ giả hóa học", truyền tín hiệu đi khắp cơ thể.

"Mỗi lần bạn tập luyện, cơ thể sẽ kích hoạt các tín hiệu sinh học giúp tăng cường sức khỏe và khả năng chống lại những bệnh như ung thư, tiểu đường hay tim mạch", ông Orange nói.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng lưu ý thí nghiệm được thực hiện trên các tế bào ung thư nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, chưa tiến hành trực tiếp trên bệnh nhân.

Nghiên cứu được thực hiện trên 30 tình nguyện viên nam và nữ khỏe mạnh, trong độ tuổi từ 50 đến 78. Các mẫu máu của họ được sử dụng để truyền những tín hiệu sinh học do vận động tạo ra tới các tế bào ung thư nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

"Những phát hiện này cần được lặp lại trên bệnh nhân ung thư", ông Orange nói. "Chúng tôi cũng cần hiểu rõ hơn về tác động lâu dài của các tín hiệu sinh học do việc tập luyện lặp đi lặp lại theo thời gian".

Dù còn những hạn chế, nhà nghiên cứu cho rằng kết quả này củng cố thêm vai trò của vận động như một yếu tố quan trọng trong phòng ngừa ung thư đại tràng. "Mỗi lần bạn vận động và cảm thấy hơi hụt hơi, bạn đang góp phần cải thiện sức khỏe và có thể tác động đến những quá trình sinh học liên quan tới ung thư đường ruột", ông nói thêm.