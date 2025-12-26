Đà Nẵng: Điều tra vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện

Sáng 26/12, lãnh đạo UBND xã Quế Sơn (TP. Đà Nẵng) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng.

Nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng gây phẫn nộ. Ảnh MXH

Trước đó, tối 25/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trang lứa đánh tới tấp. Đáng chú ý, trong khi nữ sinh này đứng chịu trận thì xung quanh có nhiều học sinh khác chỉ đứng xem, cười đùa, bỡn cợt.

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận và hơn trăm lượt chia sẻ bày tỏ phẫn nộ.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra lúc 16h ngày 23/12 tại xã Quế Sơn. Nữ sinh bị đánh là em H.G.H. (học lớp 8/1, Trường THCS Q.P.).

Theo báo cáo của nhà trường, nơi em H. bị đánh là khu vực phía sau Nhà văn hóa thôn Tân Phong. Hiện em H. đang trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Nhóm học sinh tham gia đánh hội đồng em H. gồm 8 học sinh, trong đó 6 học sinh cùng lớp 8/1, 2 em còn lại đang theo học ở trường khác. Vào thời điểm trên, L.N.T. (ngoài nhà trường) đã nhắn tin kêu gọi các học sinh trong nhà trường đến Nhà văn hóa thôn Tân Phong. Tại đây, sau khi nói chuyện, T. đã tát vào mặt em H. Sau đó, các học sinh khác tiếp tục đánh nữ sinh này.

Liên quan đến vụ việc, giáo viên, ban giám hiệu nhà trường đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên, trấn an tinh thần của em H. Đồng thời, báo cáo sự việc đến Công an xã, phối hợp chặt chẽ để xử lý theo quy định.

Dự kiến, sáng 27/12, nhà trường sẽ mời phụ huynh, học sinh có liên quan đến trao đổi, làm việc.