Mức học phí các trường đào tạo Y khoa tại TP.HCM ra sao?

Trong số 7 trường đại học đào tạo Y khoa ở TP.HCM có 3 đơn vị công lập và 4 trường ngoài công lập.

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Trường Đại học Y Dược TP.HCM trong năm học 2025 - 2026, học phí tại trường này dao động từ 30-84,7 triệu đồng. Hai ngành lấy cao nhất là Răng - Hàm - Mặt (84,7 triệu đồng) và Y khoa (82,2 triệu đồng),

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026, bao gồm mở ngành mới là Kỹ thuật gây mê hồi sức, đồng thời bổ sung chương trình tăng cường tiếng Anh dành cho ngành Y khoa.

Học phí tại trường này dao động từ 42,8-55,2 triệu đồng/năm học. Trường cam kết học phí tăng không quá 10% mỗi năm.

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) được thành lập năm 2024 trên cơ sở nâng cấp từ khoa Y của Đại học Quốc gia TP.HCM. Hiện, trường đào tạo 5 ngành là Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền và Điều dưỡng.

Trong năm học 2025 - 2026, nhà trường công bố mức học phí dành cho chương trình đào tạo chính quy là từ 41-70 triệu đồng/năm học.

Ngành lấy mức cao nhất là Y khoa (70 triệu đồng), theo sau đó là Răng - Hàm - Mặt (62,2 triệu đồng), Dược học và Y học cổ truyền (52,2 triệu đồng) và Điều dưỡng (41,8 triệu đồng).

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, ngành Y khoa chương trình đào tạo bằng tiếng Anh có học phí 220 triệu đồng/năm học; chương trình đào tạo bằng tiếng Việt có học phí 180 triệu đồng/năm học. Trường này sẽ tạm thu học phí kỳ I là 72 triệu đồng, tổng học phí toàn khóa gồm 6 năm với 15 kỳ là hơn 1,08 tỷ đồng.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đào tạo ngành Y khoa từ năm 2018 với học phí trung bình khoảng 155 triệu đồng/năm học, tương đương 930 triệu đồng/khóa học/sinh viên.

Trường Đại học Văn Lang, học phí ngành Y khoa khoảng 85 triệu đồng/kỳ, trung bình 170 - 200 triệu đồng/năm.

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cuối tháng 12/2025, trường thông tin dự kiến mở ba ngành mới, trong đó có Y khoa và Y học cổ truyền. Về mức học phí chưa được trường công bố.

Về thời gian học, ngành Y khoa và y học cổ truyền có thời gian đào tạo lâu nhất là 6 năm; ngành Dược học, Thú y, Kiến trúc là 4,5 năm; các ngành còn lại có thời gian đào tạo từ 3,5 - 4 năm.