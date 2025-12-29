Tin mới vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Đà Nẵng

Ngày 28/12, lãnh đạo Trường THCS Quế Phong (xã Quế Sơn, TP. Đà Nẵng) cho biết, liên quan đến sự việc em H.G.H (học sinh lớp 8/1) bị nhóm bạn đánh hội đồng, trường đã mời phụ huynh và các học sinh liên quan đến làm việc.

Có 8 học sinh tham gia đánh, trong đó có 6 em đang theo học tại trường, 2 trường hợp còn lại là người bên ngoài đã lôi kéo và gây áp lực cho các em thực hiện.

Sau khi bị đánh, gia đình đưa em H. điều trị tại bệnh viện.

Đối với nhóm học sinh trực tiếp tham gia đánh em H., nhà trường thống nhất thực hiện biện pháp kỷ luật theo Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, yêu cầu các em học sinh viết bản tự kiểm điểm có xác nhận và cam kết của gia đình với nhà trường trong việc phối hợp quản lý, giáo dục, hỗ trợ học sinh nhận thức, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tập thể mà học sinh gây ra lỗi.

Ngoài ra, hạnh kiểm trong học kỳ 1 của các học sinh này sẽ bị đánh giá ở mức thấp nhất. Phụ huynh của các học sinh vi phạm đều đồng nhất với phương án xử lý này của nhà trường.

Đối với những học sinh có mặt chứng kiến vụ việc nhưng không can ngăn mà còn cổ vũ, nhà trường đã đề xuất phương án hạ một bậc hạnh kiểm. Việc xếp loại hạnh kiểm cuối cùng cho nhóm học sinh này vẫn sẽ dựa trên sự hội ý của hội đồng nhà trường, cân nhắc cả quá trình rèn luyện từ đầu năm đến hết năm học.

Về phía em H., nhà trường cũng đã trao đổi với gia đình để phối hợp chăm sóc sức khỏe cho em.

Để ngăn chặn những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra, thời gian tới, trường sẽ phối hợp với lực lượng công an để tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho học sinh.

Nữ sinh bị nhóm bạn đánh tới tấp. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, tối 25/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trang lứa đánh tới tấp. Đáng chú ý, trong khi nữ sinh này đứng chịu trận thì xung quanh có nhiều học sinh khác chỉ đứng xem, cười đùa, bỡn cợt.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra lúc 16h ngày 23/12 tại khu vực phía sau Nhà văn hóa thôn Tân Phong xã Quế Sơn. Nữ sinh bị đánh là em H.G.H. (học lớp 8/1, Trường THCS Quế Phong). Em H. phải nhập viện điều trị trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Sau khi xảy ra sự việc gia đình em H đã gửi đơn đến công an xã Quế Sơn.