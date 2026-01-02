Lịch thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy tại các trường đại học năm 2026

ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm 2026, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức 6 đợt thi đánh giá năng lực; diễn ra từ ngày 7/3 đến ngày 24/5/2026 tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…

ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến tổng số lượt dự thi khoảng 120.000 (mỗi đợt 20.000 lượt thi), tăng hơn 30.000 so với năm 2025.

Các đợt thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 và địa điểm như sau:

Viện Đào tạo số và Khảo thí - ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, thí sinh lập tài khoản dự thi từ ngày 25/11/2025 đến hết ngày 31/1/2026 tại địa chỉ: https://khaothi.vnu.edu.vn/ hoặc https:/hsa.edu.vn/.

Các thí sinh đăng ký ca thi từ 9h ngày 1/2/2026 (lùi hơn 1 tháng so với thông báo trước đó) đến 16h30 ngày 7/2/2026.

Hệ thống sẽ mở cho thí sinh lựa chọn ca thi thứ hai (nếu còn chỉ tiêu) từ 9h ngày 8/2/2026 đến 9h ngày 14/2/2026. Hệ thống cho phép thí sinh đăng ký tối đa 2 lượt thi/năm (tính đến ngày 31/12/2026). Hai lượt thi liên tiếp cách nhau tối thiểu 28 ngày.

Lệ phí thi là 600.000 đồng/thí sinh/lượt thi. Lệ phí đã nộp không hoàn lại với bất kỳ lý do gì. Do đó, thí sinh đọc kỹ hướng dẫn và cân nhắc trước khi nộp lệ phí. Giấy báo dự thi sẽ được chuyển qua email và thông báo trên tài khoản dự thi trước khi thi chính thức 7 ngày.

ĐH Quốc gia TPHCM

Năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức sẽ diễn ra vào hai đợt, ngày 5/4 và 24/5/2026.Lịch đăng ký - công bố kết quả như sau: Đợt 1: đăng ký từ 24/1 đến 23/2, công bố kết quả 17/4; Đợt 2: đăng ký từ 18/4 đến 25/4, công bố kết quả 6/6.

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026 tiếp tục được tổ chức tại 15 tỉnh/thành phố gồm: TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

ĐH Bách khoa Hà Nội

Năm 2026, kỳ thi Đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức trong 3 đợt, mỗi đợt có 3-4 kíp thi tại 30 điểm thi, giống như năm ngoái:

Đợt 1 diễn ra ngày 24-25/1/2026 (ngày đăng ký 5-15/12/2025);

Đợt 2 diễn ra ngày 14-15/3/2026 (ngày đăng ký 5-15/2/2026);

Đợt 3 diễn ra ngày 16-17/5/2026 (ngày đăng ký 5-15/4/2026).

Bài thi giữ ổn định về cấu trúc, gồm 3 phần thi: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Chia sẻ với VietNamNet, lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cho hay, nhà trường tiếp tục tổ chức kỳ thi riêng năm 2026 và dự kiến diễn ra vào ngày 17-18/5/2026.

Trường ĐH Sư phạm TPHCM

Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức 3 đợt thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2026, vào tháng 3 và 5 ở bốn địa phương (TPHCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Tây Ninh). Riêng đợt 3 chỉ diễn ra ở TPHCM và Tây Ninh.

Lịch thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM dự kiến như sau:

Các địa điểm thi gồm:

Điểm 1: Trường ĐH Sư phạm TPHCM, cơ sở chính tại 280 An Dương Vương, phường Chợ Quán, TPHCM;

Điểm 2: Trường ĐH Công Thương TPHCM, 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, TPHCM;

Điểm 3: Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng, số 459 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng;

Điểm 4: Trường ĐH Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk;

Điểm 5: Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Phân hiệu Long An - 934 Quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh.

Nhà trường lưu ý: thí sinh có thể đăng ký một hoặc nhiều môn trong Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt để xét tuyển vào các ngành áp dụng phương thức này, theo đề án tuyển sinh của các trường sử dụng kết quả kỳ thi.

Thí sinh đăng ký dự thi và nộp lệ phí đăng ký theo hình thức trực tuyến. Thí sinh được quyền lựa chọn ca thi và địa điểm thi phù hợp.