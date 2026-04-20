NÓNG: Nhiều trường học TPHCM cảnh báo khẩn lừa đảo suất "bao đậu", "tuyển thẳng" mùa tuyển sinh

Nhiều trường học ở TPHCM vừa phát đi cảnh báo khẩn về chiêu trò lừa đảo nhắm đến phụ huynh, học sinh mùa tuyển sinh đầu cấp.

Theo lãnh đạo các trường phổ thông, hiện nay, một số phụ huynh trực tiếp tới trường hỏi thủ tục nộp hồ sơ tuyển thẳng lớp 10, thậm chí một số phụ huynh nhận được thông tin nhà trường có suất "bao đậu".

Trường THPT Đào Sơn Tây đã phát đi thông báo tới phụ huynh toàn trường về việc nâng cao cảnh giác, phòng tránh các hành vi mạo danh lừa đảo liên quan đến công tác tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2026.

Theo lãnh đạo nhà trường, hiện nay, thời điểm học sinh lớp 12 đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ và học sinh lớp 9 đang trong giai đoạn chuyển cấp vào lớp 10 năm học 2026 – 2027, một số đối tượng xấu thực hiện các hành vi mạo danh tinh vi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc thu thập thông tin cá nhân trái phép.

Để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho các em học sinh, Trường THPT Đào Sơn Tây đề nghị cha mẹ học sinh và học sinh nâng cao cảnh giác với các nội dung sau: Mạo danh cán bộ nhà trường, Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT gọi điện thoại thông báo học sinh bị thiếu hồ sơ, sai sót thông tin tuyển sinh lớp 10 hoặc hồ sơ xét tuyển ĐH, yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền phí sửa đổi.

Các đối tượng còn lừa đảo suất "tuyển thẳng" hoặc "bao đậu" cam kết có suất vào các trường ĐH top đầu hoặc các trường công lập lớp 10 với chi phí thấp nhằm đánh vào tâm lý lo lắng của phụ huynh.

Bên cạnh đó, đối tượng lừa đảo còn thông báo giả mạo về học bổng/phí nhập học để gửi tin nhắn hoặc email yêu cầu nộp trước một khoản phí giữ chỗ hoặc phí làm thủ tục nhận học bổng từ các đơn vị không rõ nguồn gốc. Các đường link lạ gửi tin nhắn chứa liên kết yêu cầu đăng nhập để "tra cứu điểm thi" hoặc "đăng ký nguyện vọng" nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, mạng xã hội...

Trường THPT Đào Sơn Tây khuyến cáo phụ huynh chỉ tin tưởng các kênh chính thống. Mọi thông tin về tuyển sinh, hướng nghiệp đều được nhà trường thông tin qua giáo viên chủ nhiệm lớp, trực tiếp tại văn phòng, các thông tin chính thống trên website trang Fanpage. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân.

Tuyệt đối không cung cấp căn cước công dân, mật khẩu tài khoản Enetviet, VNeID, mã OTP hoặc thực hiện chuyển khoản cho bất kỳ cá nhân nào tự xưng là cán bộ sở hoặc trường nếu không có thông báo văn bản chính thức.

Trước các lời mời gọi về các chương trình hướng nghiệp có thu phí, phụ huynh học sinh cũng cần liên hệ trực tiếp với nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm để xác thực.

Trước đó, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TPHCM) cũng phát đi thông báo khẩn vì bị mạo danh để tuyển sinh lớp 1.

Theo đó, nhà trường tiếp nhận phụ huynh vào trường hỏi thông tin về tuyển sinh lớp 1. Phụ huynh này cho biết nhận được thông báo từ một phụ huynh khác nói rằng hiện Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tuyển sinh xong lớp 1 cho năm học 2026-2027.

Cùng với đó, phụ huynh này được cung cấp một thông báo trúng tuyển của một học sinh theo diện ưu tiên. Trong thông báo cũng ghi rõ phụ huynh nhận hồ sơ từ ngày 16-3 và nhà trường sẽ thông báo xếp lớp và thời gian học hè vào ngày 20-5, đồng thời nên liên hệ trực tiếp với hiệu trưởng.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm khẳng định không tổ chức bất kỳ chương trình khảo sát tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 như một số thông tin đang được gửi đến cha mẹ học sinh. Tất cả các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2026-2027 nhà trường đều thực hiện đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của đơn vị.