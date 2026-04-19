Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 của học sinh, sinh viên 2026 mới nhất: Có nơi nghỉ 9 ngày, học online, dạy bù

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 của học sinh Hà Nội năm 2026

Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026.

Theo đó, dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, cán bộ, công chức, người lao động và học sinh toàn ngành giáo dục Hà Nội nghỉ ngày 26/4 (Chủ nhật). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 27/4.

Đối với dịp lễ 30/4 và 1/5, các đơn vị, trường học nghỉ 2 ngày, gồm ngày 30/4 và ngày 1/5/2026.

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh Hà Nội là 4 ngày từ 30/1-3/5. Ảnh: Tào Nga

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung trong thời gian nghỉ lễ. Cụ thể, các cơ quan, trường học thực hiện treo cờ Tổ quốc theo quy định; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của thành phố.

Trong thời gian nghỉ, các đơn vị phải bố trí cán bộ trực, bảo vệ cơ quan, trường học; chủ động phương án đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ; phối hợp với lực lượng công an địa phương giữ gìn an ninh, trật tự. Cùng với đó, các nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông; không tham gia, cổ vũ đua xe trái phép; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Sở GDĐT Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị duy trì chế độ thông tin, báo cáo, kịp thời phản ánh các tình huống phát sinh trong dịp nghỉ lễ để được xử lý. Ngay sau kỳ nghỉ, các đơn vị, trường học cần nhanh chóng ổn định nền nếp dạy và học, bảo đảm hoạt động theo đúng kế hoạch năm học.

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 của học sinh TP.HCM năm 2026

UBND TPHCM vừa có thông báo đến cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2026.

Theo đó, dịp Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ lễ từ thứ 5 (ngày 30/4) đến hết Chủ nhật (ngày 3/5), gồm hai ngày nghỉ là ngày nghỉ lễ và hai ngày là ngày nghỉ hằng tuần.

Với dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ liên tục 3 ngày.

Cụ thể, nghỉ từ thứ 7 (ngày 25/4) đến thứ 2 (ngày 27/4), gồm một ngày nghỉ lễ (nhằm mùng 10/3 Âm lịch), một ngày nghỉ hằng tuần và một ngày nghỉ bù.

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền mới đây cũng thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026 tới toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và các học viên, sinh viên của Học viên. Cụ thể:

- Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ từ 25/4/2026 đến hết 27/4/2026

- Nghỉ 30/4 và 1/5: Nghỉ từ 30/4/2026 đến hết 3/05/2026

Học viện lưu ý các lớp có lịch học vào thứ Bảy, Chủ Nhật trong thời gian nghỉ sẽ chuyển sang học trực tuyến hoặc bố trí học bù vào thời gian phù hợp.

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm 2026 của sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo về lịch nghỉ lễ ngày Giỗ Tổ, ngày 30/4 và 1/5 kèm theo lịch dạy học bù, cụ thể như sau:

- Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đại học được nghỉ từ thứ Bảy (25/4/2026) đến hết Chủ nhật (3/5/2026); học sinh Trường THPT Chuyên KHTN nghỉ học theo lịch của Sở GDĐT Hà Nội.

- Lịch giảng dạy, học tập hai ngày thứ Ba (28/4/2026) và thứ Tư (29/4/2026) sẽ được tổ chức học bù lần lượt vào các ngày thứ Bảy (09/5/2026 và 16/5/2026);

- Lịch giảng dạy, học tập thứ Hai ngày (27/4/2026), thứ Năm ngày (30/4/2026) và thứ Sáu ngày (01/5/2026) sẽ được bù vào tuần học dự trữ (tuần 16) của học kỳ II năm học 2025-2026.

Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 năm 2026 của sinh viên Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Thương mại thông bảo học online ngày 28-29/4.

Theo đó, thời khóa biểu học kỳ II (2025 - 2026), toàn Trường được nghỉ Lễ: Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) 3 ngày (từ thứ bảy ngày 25/4/2026 đến hết thứ hai ngày 27/4/2026) và Ngày lễ 30/4 - 1/5 nghỉ 4 ngày (từ thứ năm ngày 30/4/2026 đến hết chủ nhật ngày 03/5/2026).

Để tạo thuận lợi và phòng ngừa việc đi lại khó khăn cho sinh viên, Ban Giám hiệu quyết định chuyển toàn bộ thời khóa biểu các Lớp học phần học trực tiếp trong 2 ngày thứ ba và thứ tư (28-29/4/2026) của sinh viên chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo quốc tế sang học trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams.