Tranh cãi có nên cất cơm trong tủ lạnh ăn dần

Một tài khoản cho biết thường nấu sẵn cơm cho nhiều ngày, chia phần và bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần. Quan điểm này nhanh chóng gây tranh luận, với một bên cho rằng tiện lợi, tiết kiệm thời gian, trong khi bên còn lại lo ngại nguy cơ ngộ độc. Tranh cãi tương tự cũng từng xuất hiện trên nhiều diễn đàn ẩm thực châu Á.

Nhiều người có thói quen nấu cơm một lần ăn cả tuần. Ảnh: Thread

Các chuyên gia cho rằng việc bảo quản cơm trong tủ lạnh không sai nhưng không nên kéo dài thời gian sử dụng, đặc biệt trong nhiều ngày hoặc cả tuần.

TheoYen Tsung-hai, giám đốc Trung tâm Độc chất học Lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Chang Gung (Đài Loan), nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể từng liên quan đến cơm và các thực phẩm giàu tinh bột bảo quản không đúng cách.

Ông nhấn mạnh yếu tố quyết định không phải cất trong ngăn mát hay ngăn đông, mà là thời điểm đưa cơm đã nấu chín vào tủ lạnh. Nếu cơm để ở nhiệt độ phòng trong vài giờ trước khi làm lạnh, vi khuẩn Bacillus cereus có thể phát triển và sinh độc tố. Một số độc tố có khả năng chịu nhiệt cao, nên việc hâm nóng, chiên hay hấp lại sau đó cũng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ.

Trong y học, khoảng nhiệt độ từ 7 đến 60°C được coi là "vùng nguy hiểm", nơi vi khuẩn dễ sinh sôi. Nhiệt độ phòng phổ biến khoảng 20°C nằm trong khoảng này, vì vậy cơm để ngoài môi trường càng lâu trước khi cất tủ lạnh thì nguy cơ nhiễm khuẩn càng cao. Trong khi đó, nhiệt độ tủ lạnh khoảng 4°C chỉ giúp làm chậm sự phát triển của vi sinh vật, không tiêu diệt chúng.

Ngộ độc thực phẩm do Bacillus cereus thường chia thành hai dạng. Dạng gây nôn, phổ biến ở thực phẩm từ gạo, có thời gian ủ bệnh từ 30 phút đến 6 giờ, với các triệu chứng như buồn nôn, nôn và đau bụng. Dạng gây tiêu chảy có thời gian ủ bệnh dài hơn, liên quan đến nhiều loại thực phẩm như thịt, nước sốt, salad hoặc món tráng miệng.

Về cách bảo quản, chuyên gia khuyến nghị nên giảm tối đa thời gian cơm ở nhiệt độ phòng. Cụ thể, cần cho cơm vào tủ lạnh trong vòng một giờ vào mùa hè và tối đa hai giờ vào mùa đông sau khi nấu. Việc để cơm ngoài nhiều giờ rồi mới cất tủ lạnh, ví dụ qua đêm, có thể khiến độc tố đã hình thành và không thể xử lý bằng cách đun lại.

Ngoài ra, một số người có thói quen chia cơm nóng vào hộp kín và cấp đông để giữ độ ẩm, hạn chế ám mùi. Khi sử dụng, có thể làm ẩm nhẹ và hâm nóng bằng lò vi sóng hoặc hấp lại bằng nồi cơm điện để cải thiện kết cấu. Tuy nhiên, đây chỉ là cách giúp cơm ngon hơn, không làm tăng mức độ an toàn nếu thực phẩm đã bị nhiễm khuẩn từ trước.

Chuyên gia nhấn mạnh cơm có thể bảo quản trong tủ lạnh nhưng không nên ăn dần trong thời gian dài, đặc biệt là cả tuần, để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.