Thông tin mới nhất về thi lớp 10, lớp 10 chuyên tại TPHCM

Sở GD-ĐT TPHCM vừa trình dự thảo tuyển sinh các lớp đầu cấp, trong đó có tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 để lấy ý kiến các sở, ngành và phường, xã, đặc khu.

Theo Sở GD-ĐT TP, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ thực hiện xét tuyển vào các trường, như sau: Trường THCS - THPT Thạnh An, xã Thạnh An: đối tượng là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường này trong năm học 2025-2026.

Trường THPT Võ Thị Sáu - Đặc khu Côn Đảo: Đối tượng là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại Trường THCS Lê Hồng Phong thuộc Đặc khu Côn Đảo trong năm học 2025-2026.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú: Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường này trong năm học 2025 - 2026 hoặc học sinh thuộc đối tượng theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú do Bộ GD-ĐT ban hành.

Đối với phương thức thi tuyển lớp 10: Thực hiện cho học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025 - 2026 thuộc địa bàn TPHCM, trong độ tuổi quy định và có nguyện vọng đăng ký vào các trường THPT công lập.

Quy trình theo phương thức thi tuyển được thực hiện theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐHQG TPHCM, Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3)).

Giai đoạn 2 (Tuyển sinh bổ sung): Tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường THPT, Sở GD-ĐT tạo có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Kỳ thi lớp 10 gồm 3 bài thi tự luận gồm toán, ngữ văn (120 phút/môn), ngoại ngữ (ngoại ngữ 1 đang học tại trường) (90 phút). Ngày thi dự kiến: 1 và 2-6. Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.

Môn toán, môn ngữ văn và ngoại ngữ đều có hệ số 1. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên giảm dần (nguyện vọng 1 ưu tiên cao nhất). Học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào phải nhập học tại nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, như sau:

Đối tượng là học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở năm học 2025 - 2026 tại TPHCM trong độ tuổi quy định.

Có kết quả đánh giá rèn luyện và đánh giá học tập cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ Khá trở lên, riêng năm lớp 9 phải là tốt.

Phương thức thực hiện: Thi tuyển.

Các trường tuyển sinh chuyên bao gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3). Cả 4 trường được phép tiếp nhận học sinh đã hoàn thành chương trình THCS từ các tỉnh, thành phố khác với điều kiện học sinh này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định hiện hành của kỳ thi. Công tác đăng ký thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Thí sinh dự thi 4 bài thi tự luận bao gồm 3 bài thi không chuyên gồm toán, ngữ văn (120 phút/môn), ngoại ngữ (Ngoại ngữ 1 đang học tại trường) (90 phút) và 1 bài thi chuyên theo đúng môn đăng ký dự thi (150 phút).

Đối với thí sinh dự thi môn chuyên là các môn ngoại ngữ thì có thể chọn môn ngoại ngữ dự thi đúng với ngoại ngữ chuyên. Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25. Hệ số điểm bài thi: điểm các bài thi không chuyên là hệ số 1 và điểm bài thi môn chuyên là hệ số 2.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên x 2).

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm nội quy thi trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2. Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

Học sinh đăng ký có 2 nguyện vọng ưu tiên vào lớp chuyên. Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 cao nhất), trúng tuyển nguyện vọng nào phải học ở nguyện vọng đó, không được thay đổi nguyện vọng.

Nếu không trúng tuyển hoặc không nộp hồ sơ vào các trường chuyên (bao gồm Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐHQG TPHCM), học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025 - 2026 tại TPHCM vẫn được tham gia xét tuyển vào lớp 10 THPT theo 3 nguyện vọng thường đã đăng ký thi tuyển.