Nhiều trường đại học phía Bắc bắt đầu xét tuyển bổ sung từ 17 điểm

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nhận từ 20 điểm

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh bổ sung gần 320 chỉ tiêu cho các ngành: Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn, Điều khiển thông minh và Tự động hóa, Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản, Công nghệ thực phẩm và sức khỏe, Nông nghiệp thông minh và bền vững, Kỹ thuật Xây dựng, Đổi mới và phát triển toàn cầu.

Trường xét tuyển theo các phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội, Xét tuyển kết quả SAT, Xét hồ sơ năng lực (đánh giá hồ sơ và phỏng vấn).

Chỉ tiêu và điểm nhận hồ sơ cụ thể như sau:

Trường xét tuyển bổ sung 4 đợt, cụ thể: Đợt 1 nhận hồ sơ 22 - 26/8, công bố kết quả 27/8; Đợt 2 nhận hồ sơ 27/8-3/9, công bố kết quả 3/9; Đợt 3 nhận hồ sơ 4-8/9, công bố kết quả 8/9; Đợt 4 nhận hồ sơ 9/9-15/9, công bố kết quả 15/9.

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội: Từ 19 điểm

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung vào các ngành của trường. Trong đó, các ngành Quản trị và An ninh, Quản trị An ninh phi truyền thống, Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe cùng lấy điểm chuẩn xét tuyển bổ sung là 19.

Ngoài ra, ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ có điểm chuẩn 19,5, ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài có điểm chuẩn bổ sung là 20,5.

Đại học Phenikaa: Từ 17 điểm

Đại học Phenikaa xét tuyển bổ sung năm 2025 với thời gian từ 23/8 đến 4/9, thông qua các phương thức: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2025; Xét tuyển dựa vào học bạ bậc THPT; Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc kết quả kỳ thi V-SAT.

Mức điểm sàn nhận hồ sơ đợt 2 vào các ngành của Đại học Phenikaa cụ thể như sau:

Trường Đại học CMC

Từ ngày 1/9 đến hết ngày 15/9, Trường Đại học CMC tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu theo các phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi Đánh giá năng lực của Trường Đại học CMC, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT và đề án tuyển sinh của trường.

Các ngành tuyển bổ sung bao gồm: Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo, Kỹ thuật Phần mềm, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn), Quản trị Kinh doanh, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Digital Marketing, Thương mại điện tử, Thiết kế Đồ họa, Đồ họa game, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Tiếng Nhật thương mại.