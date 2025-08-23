Đã có điểm chuẩn, thí sinh ‘dở khóc dở cười’ vì không biết trúng tuyển trường nào

Đến thời điểm này, hầu hết cơ sở đào tạo đại học (ĐH) trên cả nước đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển năm 2025.

Đây là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT triển khai xét tuyển đồng bộ và thống nhất ở tất cả phương thức, từ khâu đăng ký nguyện vọng, lọc ảo cho đến công bố điểm chuẩn. Đặc biệt, mọi phương thức đều được quy đổi về cùng thang điểm 30 dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, kể cả xét tuyển thẳng.

Tuy nhiên, ngay sau khi điểm chuẩn được công bố, hàng loạt thí sinh và phụ huynh rơi vào cảnh “xoắn não” vì không biết trúng tuyển trường nào để thực hiện xác nhận nhập học theo quy định.

Chia sẻ từ nhiều thí sinh trên các trang mạng xã hội, từ sáng sớm nay, 23-8, các em đăng nhập cổng thông tin tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc hệ thống tra cứu của các trường để làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến nhưng không nhận được kết quả.

Nhiều phụ huynh, thí sinh gặp tình trạng thông báo này khi đăng nhập để tra cứu và xác nhận nhập học.

Có em cho biết tưởng chắc chắn đậu theo mức điểm chuẩn đã công bố ở Trường ĐH Sài Gòn, nhưng khi tra cứu lại hệ thống lại báo đậu ở Trường ĐH Mở TP.HCM. Có trường hợp dư điểm chuẩn theo công bố nhưng hệ thống liên tục báo “không có dữ liệu” hoặc “nhập sai thông tin” dù đã kiểm tra nhiều lần.

Em P.N tại TP.HCM cho biết kết quả tra cứu hiện lên là trúng tuyển Trường ĐH Tài chính – Marketing, nhưng vì chưa nhận được thông báo chính thức từ trường nên em vẫn… nửa tin nửa ngờ, lo lắng liệu mình có thực sự đậu hay không.

Nhiều phụ huynh và thí sinh khác tra cứu nhiều lần vẫn không ra kết quả, nhận phản hồi “không có trong danh sách xét tuyển”.

Còn theo chia sẻ từ thí sinh B.N.B.A, điểm thi theo tổ hợp của em đạt 20,8 điểm (chưa nhân hệ số), trong khi cả ba nguyện vọng đăng ký vào các trường đều có mức điểm chuẩn chỉ 18 điểm. Tuy nhiên, khi tra cứu, A không thấy tên mình trong bất cứ danh sách của trường nào, điều này khiến em hoang mang tột độ. A hiện đang tiếp tục chờ để tra cứu lại trên hệ thống để chuẩn bị cho việc nhập học.

Một số thí sinh cho biết đã đủ điểm chuẩn nhưng tra cứu trên các trang tuyển sinh không ra kết quả.

Một thí sinh khác cũng cho biết em có điểm chuẩn cao hơn điểm trường công bố nhưng vẫn không dám mừng vì sợ “mừng hụt”. Em cũng không dám chuẩn bị đồ đạc, không dám trả lời khi mọi người hỏi vì chưa nhận được thông tin, tin nhắn hay email từ trường. Trang web tra cứu danh sách trúng tuyển thì… “bặt vô âm tín”, khiến cả gia đình phải chờ đợi.

Lại có trường hợp khác, thí sinh nhận được email thông báo trúng tuyển từ trường, nhưng vẫn chưa dám tin và chưa dám khoe với ai.

“Em vẫn đang chờ xác nhận trên web của Bộ GD&ĐT, nhưng từ sáng đến giờ vào hoài mà không thấy dữ liệu hiện ra. Em rất lo lắng vì muốn biết sớm để còn đặt vé xe, chuẩn bị đồ đạc đi nhập học”, thí sinh này chia sẻ.

Thực tế này khiến không ít gia đình rơi vào trạng thái vừa lo lắng, vừa… dở khóc dở cười, bởi lẽ “đậu cũng không dám mừng, rớt cũng chẳng biết rớt ở đâu”.

Năm nay, cơ chế xét tuyển đồng bộ được kỳ vọng mang lại tính minh bạch, công bằng và thống nhất. Tuy nhiên, sự cố trong khâu tra cứu kết quả đã tạo ra tâm lý bất an cho thí sinh ngay sau “vạch đích” điểm chuẩn.

Được biết, theo quy định của Bộ GD&ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 30-8.

Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh sẽ mất quyền trúng tuyển vì mỗi thí sinh chỉ được công nhận ở một nguyện vọng cao nhất, theo thứ tự đã đăng ký. Sau đó, thí sinh sẽ tiến hành làm thủ tục nhập học trực tiếp tại các cơ sở đào tạo theo thông báo riêng của từng trường.