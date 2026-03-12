Tranh chấp chỗ ngồi, nữ sinh lớp 7 dùng bút bi đâm nhiều lần vào đùi bạn học

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng kèm hình ảnh cho rằng một học sinh của Trường THCS Mậu A có nhiều vết chấm đỏ chi chít trên phần đùi do bạn gây thương tích.

Thông tin này lan truyền và nhận được nhiều bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Hình ảnh em học sinh với nhiều vết chấm đỏ trên phần đùi. Ảnh: TD

Liên quan đến nội dung trên, trường THCS Mậu A đã có báo cáo về vụ việc.

Theo đó, vụ việc trên xảy ra vào ngày 9/3 tại lớp 7G khi hai học sinh P.M.T. (15 tuổi, trú thôn Ga Nhâm) và N.T.H.L (13 tuổi, trú thôn An Hoà) đã xảy ra mâu thẫn tranh chấp vị trí chỗ ngồi trên cùng bàn học. Trong lúc bức xúc, em L. đã dùng bút bi đâm nhiều lần vào đùi em T.

Nhà trường cho biết, theo bản trường trình của các em học sinh liên quan, do em T. không kêu đau và cũng không phản ánh với giáo viên nên sự việc không được phát hiện ngay. Sau giờ học, em T. vẫn sinh hoạt và tham gia các hoạt động bình thường.

Sau đó 1 ngày (sáng 10/3), khi tiếp tục học tại lớp, em L. lại dùng bút bi đâm vào đùi em T. khoảng 20 lần nữa.

Sau khi nắm bắt được thông tin, Trường THCS Mậu A đã yêu cầu học sinh liên quan viết bản tường trình, bản kiểm điểm và thông báo cho phụ huynh 2 em để phối hợp xử lý.

Nhà trường cho biết, em L. đã nghiêm túc nhận lỗi và xin lỗi em T. trước sự chứng kiến của nhà trường và gia đình hai bên. Đồng thời, em L. cũng cam kết không tái phạm và chấp hành các biện pháp giáo dục, xử lý của nhà trường.