Mê game bị trường đuổi học, nam thanh niên bỏ nhà lưu lạc 16 năm vì xấu hổ với bố mẹ

Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 12:07 PM (GMT+7)

Gặp lại người thân sau 16 năm bỏ đi vì bị đuổi học, nam thanh niên khóc nấc, quỳ gối xin bố mẹ tha thứ.

Insider đưa tin, ngày 16/11 vừa qua, nam thanh niên họ Wang bùi ngùi gặp lại người thân ở thành phố Tây An (Trung Quốc) sau nhiều năm xa cách. Đoạn video được chia sẻ cho thấy Wang vừa khóc vừa quỳ xuống trước cha mẹ, xin họ tha thứ cho lối sống bồng bột của mình.

Theo Cơ quan Hải quan Tây An, Wang từng là học sinh giỏi ở trường cấp 3 tại Sơn Đông hồi năm 2001. Tuy nhiên, vào năm 2005, anh đột nhiên cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Thời điểm đó, Wang đang theo học Đại học Trường An thuộc dự án 211, nhóm các trường đại học danh tiếng hàng đầu Trung Quốc.

Trong 16 năm sống xa nhà, Wang làm nhiều việc lặt vặt ở Tây An để không phải khai báo với chính quyền địa phương. Thế nhưng, trong một lần đến văn phòng chính quyền Tây An để làm mới giấy tờ tùy thân, Wang bị phát hiện nằm trong danh sách những người mất tích. Chính quyền thành phố Tây An sau đó đã liên hệ với gia đình Wang tại Sơn Đông.

Chia sẻ với Bailu TV, Wang cho biết bản thân phải vất vả xoay xở làm nhiều việc để kiếm sống nhưng không dám quay lại nhà vì xấu hổ với bố mẹ. Anh cảm thấy quá xấu hổ, không có dũng khí đối diện với bố mẹ khi trở nên nghiện game và không thể tiếp tục chương trình ở đại học.

Trong khi Wang hổ thẹn bỏ đi, bố mẹ anh lại lo lắng tìm kiếm con trai khắp nơi. Mỗi năm, bố của Wang đều đến Tây An 2 lần, lang thang trên từng con phố với hy vọng trông thấy con trai. Hơn chục năm mong ngóng vẫn không thấy con, mẹ của Wang tuyệt vọng tới mức cho rằng anh đã chết. May mắn, họ cuối cùng cũng được đoàn tụ với con trai sau 16 năm xa cách.

"Chúng tôi đã không nhận được tin tức của thằng bé quá lâu, mỗi ngày khi nghĩ đến những điều có thể xảy đến với con, tôi không thể vui vẻ nổi. Nhưng tôi không trách thằng bé, tôi rất vui khi có thể gặp lại con mình", mẹ của Wang chia sẻ.

