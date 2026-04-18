4 gợi ý đi chơi gần TP HCM dịp Giỗ Tổ và 30/4

Tháng 4 có hai kỳ nghỉ lễ gần nhau gồm Giỗ Tổ Hùng Vương (3 ngày, từ 25/4 đến 27/4) và dịp 30/4-1/5 (4 ngày, từ 30/4 đến 3/5). Xen giữa hai kỳ nghỉ lễ là hai ngày làm việc bình thường (ngày 28 và 29/4).

Đại diện các đơn vị lữ hành như tại TP HCM gợi ý một số điểm đến phù hợp với tiêu chí đi ngắn ngày, gần nhà và thuận tiện di chuyển bằng đường bộ/thủy.

Du khách tìm mua tour tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM (từ 9 đến 12/4).

Hồ Tràm - Vũng Tàu

Hành trình gợi ý: TP HCM - Hồ Tràm - Vũng Tàu - bay trực thăng ngắm cảnh

Thời gian di chuyển: 2-3 tiếng, thời gian lưu trú: 3 ngày 2 đêm, chi phí từ 15 triệu đồng.

Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Công ty Du lịch Vietluxtour cho biết Hồ Tràm được nhiều du khách yêu thích nhờ không gian yên tĩnh và được hòa mình vào thiên nhiên cùng các bãi biển, rừng nguyên sinh. Điểm đến là nơi phù hợp để du khách nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng mà không cần đi dài ngày.

Các trải nghiệm du khách nên thử trong chuyến đi này gồm tắm khoáng nóng tại Minera Hot Springs Bình Châu hoặc bay trực thăng ngắm cảnh biển Vũng Tàu (thời gian khoảng 40 phút). Du khách có thể ngắm các địa danh nổi tiếng từ trên trời như Thích Ca Phật Đài, Vũng Tàu Marina, đường ven biển Long Hải - Phước Hải - Dinh Cô - Lộc An.

"Phượt" miền Tây

Hành trình gợi ý: TP HCM - Trà Vinh - Sóc Trăng - Cần Thơ

Thời gian di chuyển: 3-5 tiếng, thời gian lưu trú: 3 ngày 2 đêm, chi phí từ 4,5 triệu đồng.

Tại Trà Vinh, du khách dừng chân tham quan Bảo tàng Dừa Sáp, nơi du khách có thể chạm tay vào lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân địa phương dưới tán dừa trăm tuổi.

Các ngôi chùa Khmer như Botumsakor, Kan Dal, Đất Sét, Dơi xứng đáng trở thành điểm dừng chân tiếp theo của tour "phượt" miền Tây dịp Giỗ Tổ. Khám phá Nhà cổ Bình Thủy, nơi giao thoa kiến trúc Đông Tây, cũng là một gợi ý từ bà Thu.

Ngày cuối cùng trước khi trở về, du khách nên dành thời gian vào buổi sáng sớm để tham quan Chợ nổi Cái Răng, chợ nổi lớn nhất miền Tây, nổi tiếng với văn hóa buôn bán trên sông nước lâu đời. Du khách có dịp ngắm bình minh, ăn sáng trên ghe, mua trái cây, thăm lò hủ tiếu truyền thống và thưởng thức đờn ca tài tử.

Cuối cùng, hãy ghé tham quan Khu du lịch Cồn Sơn với trải nghiệm miệt vườn sông nước, xem cá lóc bay, tham quan bè cá và thưởng thức trái cây tại chỗ.

Phú Quốc

Hành trình gợi ý: TP HCM - Phú Quốc - Bãi Trường - chợ đêm - safari

Thời gian di chuyển: nếu đi máy bay, thời gian di chuyển khoảng 1 tiếng. Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn đi bằng xe khách, tàu cao tốc hoặc phà, thời gian mất khoảng 2-3 tiếng. Thời gian lưu trú: 3 ngày 2 đêm, chi phí từ hơn 7 triệu đồng.

Những khách lần đầu đi Phú Quốc thì nên đi tàu cao tốc để tránh bị say sóng. Có hai tuyến đi Phú Quốc, hành trình từ Rạch Giá là khoảng 120 km mất 2 tiếng 30 phút, còn hành trình từ Hà Tiên khoảng 50 km, mất 1 tiếng 30 phút. Bạn nên xuất phát từ Hà Tiên để rút ngắn thời gian di chuyển trên biển, và giá vé cũng rẻ hơn. Nên mua vé trước để đảm bảo lịch trình theo đúng kế hoạch.

Bà Thu gợi ý du khách khi đến Phú Quốc nên ghé thăm safari (nếu đi cùng con nhỏ) để ngắm động vật, vui chơi tại các các điểm du lịch ở Nam đảo và Bắc đảo, thuê xe máy dạo quanh các cung đường ven biển, tắm nắng tại Bãi Trường, khám phá làng chài Rạch Vẹm - nơi được mệnh danh là "vương quốc sao biển".

Sau khi tắm biển và chụp ảnh "sống ảo", du khách có thể ghé thăm nhà bè của người dân và thưởng thức bữa trưa với hải sản vừa được đánh bắt.

Tây Ninh

Hành trình gợi ý: TP HCM - núi Bà Đen

Thời gian di chuyển: 2,5-3 tiếng, thời gian lưu trú: 1 ngày, chi phí dự kiến từ 1,4 triệu đồng.

Hơn 300.000 người đổ về chân núi Bà Đen chiều Mùng 4 tết để dự hội xuân, hành hương lẫn tham quan. Họ mang theo thảm, chiếu, đèn, lều và đồ ăn để "cắm trại" dưới chân núi. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Khởi hành từ TP HCM, du khách thẳng tiếng đến núi Bà Đen, nơi được biết đến với tên gọi "nóc nhà Nam Bộ" cùng độ cao của đỉnh lên đến 986 m. Du khách mua cáp treo để lên đỉnh và chiêm ngưỡng quần thể kiến trúc chùa chiền tại đây như nhà ga Bà Đen, nơi lập kỷ lục Guinness "Nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới". Tiếp đến, du khách ghé Tây Bổ Đà Sơn, tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Đông Nam Á, chiêm bái tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch.

Sau khi ăn trưa, du khách tiếp tục tham quan quần thể chùa Bà Đèn, miếu cổ trên núi. Tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên đỉnh núi được chế tác bằng đồng đỏ, phủ nhũ vàng 24 k, cao hơn 7 m, ngự tọa trong tư thế kiết già trên đài sen giữa hồ Ưu Đàm. Bao quanh là quần thể Thác Ưu Đàm cao 12m với 32 cột vàng - biểu trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật.

Trước khi kết lại hành trình của chuyến đi kéo dài một ngày, du khách có thể ghé thăm Tòa thánh Cao Đài, nơi được ví như "thánh địa" về đạo này.