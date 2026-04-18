Cô giáo phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay ở TP.HCM: Vi phạm nghiêm trọng, không thể chấp nhận

Cô giáo phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay ở TP.HCM

Vụ cô giáo L.T.M, giáo viên chủ nhiệm lớp 3/6, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, (TP.HCM) phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay mới đây xảy ra gây bức xúc trong dư luận.

Sự việc được phát giác vào ngày 13/4 khi một phụ huynh nhận thấy con đi học về có biểu hiện mệt mỏi, ủ rũ. Qua gặng hỏi, học sinh này kể lại việc bị cô giáo phạt chích kim tiêm vào tay do không thắt khăn quàng đỏ. Một số học sinh khác trong lớp cũng phải chịu hình phạt tương tự khi mắc lỗi nói chuyện riêng hoặc không ngủ trưa.

Giáo viên L.T.M. năm nay 36 tuổi, có khoảng 3 năm công tác trong ngành giáo dục sau một thời gian gián đoạn. Từ đầu năm học đến nay, cô M. được nhà trường đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và chưa từng ghi nhận vi phạm nào trước đó. Nữ giáo viên hiện đã bị đình chỉ công tác giảng dạy.

Trao đổi với PV Dân Việt về vụ việc, thầy Nguyễn Hữu Quyết, Bí thư Đoàn Trường TH, THCS và THPT Khương Hạ, phường Khương Đình, Hà Nội nêu quan điểm: "Đây là một sự việc rất nghiêm trọng, hoàn toàn không phù hợp với chuẩn mực đạo đức nhà giáo cũng như các quy định của ngành giáo dục về bảo đảm an toàn cho học sinh trong môi trường học đường.

Giáo dục phải luôn lấy học sinh làm trung tâm, trong đó sự an toàn về thể chất, tinh thần, nhân phẩm và quyền được tôn trọng của các em là nguyên tắc không thể thay đổi. Mọi hình thức kỷ luật học sinh, dù với mục đích nhắc nhở hay răn đe, đều phải bảo đảm tính sư phạm, tính giáo dục và tuyệt đối không được gây tổn hại đến sức khỏe hoặc tâm lý của người học.

Việc để học sinh tự dùng kim tiêm chích vào tay không chỉ là hành vi thiếu chuẩn mực về nghiệp vụ sư phạm mà còn có thể để lại tác động tâm lý lâu dài, khiến học sinh sợ hãi, tổn thương và giảm niềm tin vào môi trường giáo dục. Nhà trường phải là nơi học sinh được bảo vệ, được phát triển toàn diện trong sự an toàn và yêu thương".

Về mặt quản lý, thầy Quyết cho rằng, vụ việc cần được nhà trường và cơ quan chức năng khẩn trương xác minh khách quan, toàn diện, lắng nghe đầy đủ ý kiến từ giáo viên, học sinh, phụ huynh và các bên liên quan. Việc xử lý phải nghiêm minh, đúng quy định, công khai và minh bạch để bảo đảm niềm tin của phụ huynh và xã hội.

Bên cạnh việc xem xét trách nhiệm cá nhân, đây cũng là vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý đội ngũ và bồi dưỡng năng lực sư phạm. Trong bối cảnh giáo viên chịu nhiều áp lực, việc tăng cường tập huấn về kỷ luật tích cực, kỹ năng xử lý tình huống và quản trị cảm xúc là hết sức cần thiết.

Ngành giáo dục luôn kiên định tinh thần “kỷ cương đi đôi với yêu thương”, trong đó kỷ luật phải hướng tới mục tiêu giáo dục, giúp học sinh nhận thức sai sót và điều chỉnh hành vi, chứ không phải là sự trừng phạt gây đau đớn hay ám ảnh.

"Tôi cho rằng mọi sai phạm cần được xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe, đồng thời xem đây là bài học chung cho toàn ngành trong việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử sư phạm. Điều quan trọng nhất là không để những sự việc tương tự tái diễn, nhằm giữ gìn hình ảnh người thầy và niềm tin của xã hội đối với giáo dục", thầy Quyết cho hay.

Chung quan điểm, thầy Trịnh Phú Sơn, giáo viên Trường IVS, cho rằng vụ việc trên là không thể chấp nhận được đối với một giáo viên, đặc biệt khi học sinh còn ở lứa tuổi tiểu học. Theo thầy, việc học sinh nói chuyện trong lớp là điều phổ biến, có thể xảy ra ở bất kỳ khối lớp nào. Nếu học sinh chỉ ngồi im lặng, nghe và ghi chép một cách thụ động như “cỗ máy” thì đó không còn là quá trình học tập đúng nghĩa.

Để xử lý tình huống này, thầy Sơn đề xuất một số biện pháp sư phạm phù hợp: Thứ nhất, thay đổi vị trí chỗ ngồi của những học sinh hay nói chuyện, ưu tiên sắp xếp các em ngồi gần giáo viên để dễ quan sát và nhắc nhở. Thứ hai, tăng cường gọi các em phát biểu, đọc bài nhằm giúp học sinh tập trung hơn vào nội dung bài học. Thứ ba, làm việc riêng với học sinh để tìm hiểu tâm lý, hoàn cảnh hoặc nội dung các em trao đổi với nhau, từ đó xác định nguyên nhân và có hướng hỗ trợ phù hợp.

Thầy nhấn mạnh, hình thức kỷ luật chỉ nên là biện pháp cuối cùng và cần có sự phối hợp với gia đình. Việc nói chuyện riêng trong lớp không phải là lỗi nghiêm trọng, bởi đây là hành vi có thể gặp ở bất kỳ học sinh nào.

Trách nhiệm không chỉ thuộc về cá nhân giáo viên

TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, cũng cho rằng đây là hành vi “phải lên án nghiêm khắc”, khi vi phạm cả quy định của ngành giáo dục lẫn pháp luật về bảo vệ trẻ em.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh: “Nhà trường và giáo viên tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ hình thức kỷ luật nào mang tính bạo lực, xâm hại thân thể hoặc tinh thần học sinh. Một giáo viên dạy lớp 3 mà không nắm được những yêu cầu tối thiểu về pháp luật, chuẩn mực nghề nghiệp thì đó là điều rất đáng lo ngại. Hành vi này không chỉ gây nguy cơ tổn thương thể chất, nếu kim tiêm gây nhiễm trùng thì hậu quả rất lớn.

Nhưng nghiêm trọng hơn là tổn thương tinh thần, khiến trẻ sợ hãi, ám ảnh, mất niềm tin vào thầy cô và môi trường học đường. Đặc biệt các em sẽ mất niềm tin ở chính mình, sẽ luôn e dè, nhút nhát và dễ trở thành người không có ý chí, không có nghị lực. Đây là điều quan trọng chúng ta cần lưu ý với giáo viên và cả cha mẹ học sinh ứng xử bạo lực khi trẻ ở tuổi Mầm non và Tiểu học”.

Theo TS Tùng Lâm, trách nhiệm không chỉ thuộc về cá nhân giáo viên mà nhà trường cũng cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý: “Giáo viên cần được đồng nghiệp nhắc nhở, hỗ trợ nhau trong chuyên môn và ứng xử sư phạm. Ban giám hiệu cũng phải sát sao hơn trong quản lý, hướng dẫn giáo viên, không thể để xảy ra vụ việc rồi mới xử lý. Vấn đề này cần được quán triệt trong toàn ngành nhằm ngăn chặn những hành vi phản giáo dục tương tự từng xảy ra.

Tôi quan niệm, hiệu trưởng không chỉ là nhà quản lý giáo dục, trước hết phải là nhà giáo dục dẫn dắt đội ngũ nhà giáo của trường mình thực hiện những phương pháp giáo dục hiện đại và yêu thương, tôn trọng học trò, làm gương cho việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Những vấn đề tôi nêu về hành vi bạo lực với trẻ em của giáo viên và cha mẹ học sinh là để rút kinh nghiệm chung chứ không nhằm mục đích lên án hành vi của cô giáo trên. Do đó, việc xem xét, kỷ luật cô giáo cần phải thận trọng để không làm tổn thương giáo viên. Nếu cô giáo là những giáo viên trẻ mới vào nghề, có thể coi đây là một "tai nạn nghề nghiệp" để rút kinh nghiệm là chính. Nhưng nếu là giáo viên lâu năm và nhà trường đã góp ý mà không thay đổi thì lúc đó hãy xem xét kỷ luật".

Về cách xử lý khi học sinh nói chuyện riêng, nghịch ngợm trong lớp, TS Lâm cho rằng giáo viên có nhiều biện pháp giáo dục phù hợp hơn như nhắc nhở, phê bình, giao trực nhật, yêu cầu chép bài hoặc áp dụng các hình thức kỷ luật mang tính giáo dục khác đều có thể thực hiện được. Đặc biệt, chúng ta nên đưa chương trình giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống ngay cấp tiểu học để các em được sớm làm quen tôn vinh những giá trị cần có của mỗi người trong cuộc sống và những kỹ năng ứng xử với bạn bè, thầy cô, cha mẹ đúng chuẩn mực. Đấy là cách hiệu quả nhất trong việc thực hiện mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 là rèn phẩm chất và năng lực học sinh.