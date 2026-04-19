Đau dạ dày có cần kiêng uống cà phê?

Không phải ai bị đau dạ dày cũng phải bỏ hẳn cà phê, nhưng người có viêm loét dạ dày, trào ngược, đau thượng vị hoặc dạ dày nhạy cảm nên hạn chế và điều chỉnh cách uống để tránh làm triệu chứng nặng hơn.

Cà phê ảnh hưởng đến dạ dày như thế nào?

Cà phê không chỉ chứa caffeine mà còn có nhiều hợp chất hoạt tính sinh học như chlorogenic acid, catechol, N-alkanoyl-5-hydroxytryptamide và các chất tạo vị đắng. Những chất này có thể kích thích dạ dày tăng tiết axit hydrochloric, đồng thời thúc đẩy nhu động ruột và làm giãn cơ thắt thực quản dưới - "van" ngăn axit trào ngược lên thực quản.

Khi lượng axit tăng lên, người có dạ dày nhạy cảm hoặc đang mắc các bệnh như viêm dạ dày, loét dạ dày - tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản thường dễ xuất hiện cảm giác nóng rát thượng vị, đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua hoặc buồn nôn sau khi uống cà phê.

Theo một tổng quan đăng trên tạp chí Nutrients do nhà thần kinh học người Pháp Astrid Nehlig thực hiện, tác động rõ ràng nhất của cà phê với hệ tiêu hóa là làm tăng tiết axit dạ dày, kích thích bài tiết mật và tăng nhu động đại tràng. Tuy nhiên, bằng chứng về việc cà phê có trực tiếp gây viêm loét dạ dày hay không vẫn còn gây tranh cãi.

Cà phê có gây loét dạ dày không?

Nhiều người cho rằng uống cà phê là nguyên nhân chính gây viêm loét dạ dày nhưng các nghiên cứu dịch tễ học chưa chứng minh được mối liên hệ trực tiếp này.

Hiện nay, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân hàng đầu gây loét dạ dày vẫn là nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, lạm dụng thuốc giảm đau chống viêm không steroid hoặc căng thẳng kéo dài. Cà phê chủ yếu làm nặng thêm triệu chứng ở những người vốn đã có bệnh nền tiêu hóa thay vì tạo ra vết loét mới.

Một nghiên cứu tại Nhật Bản trên hơn 2.500 người khỏe mạnh không ghi nhận mối liên hệ đáng kể giữa uống cà phê với nguy cơ loét dạ dày hoặc loét tá tràng. Điều này cho thấy không phải ai uống cà phê cũng sẽ mắc bệnh dạ dày.

Nên hạn chế cà phê nếu bạn đang bị viêm loét dạ dày cấp hay có triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản.

Những người nên hạn chế cà phê

Các bác sĩ tiêu hóa thường khuyến cáo hạn chế cà phê nếu thuộc một trong các nhóm sau:

- Đang bị viêm loét dạ dày cấp

- Có triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản kéo dài

- Thường xuyên đau thượng vị, ợ nóng, buồn nôn

- Có hội chứng ruột kích thích

- Dễ bị hồi hộp, tim đập nhanh hoặc mất ngủ sau uống cà phê

- Đang điều trị bằng thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày hoặc thuốc giảm tiết axit

Theo hướng dẫn của American College of Gastroenterology, những người bị trào ngược dạ dày thực quản nên tránh các thực phẩm và đồ uống có thể làm giãn cơ thắt thực quản dưới, trong đó có cà phê, đặc biệt nếu người bệnh nhận thấy triệu chứng nặng lên sau khi dùng.

Uống cà phê thế nào để ít hại dạ dày hơn?

Nếu vẫn muốn duy trì thói quen uống cà phê, người đau dạ dày nên thay đổi cách dùng thay vì uống tùy ý.

Không nên uống cà phê khi bụng đói vì lúc này niêm mạc dạ dày chưa có thức ăn bảo vệ, axit tiết ra dễ gây cảm giác cồn cào, đau rát hoặc trào ngược. Nên uống sau bữa ăn khoảng 30-60 phút, khi dạ dày đã có thức ăn để trung hòa bớt axit.

Ưu tiên các loại cà phê rang đậm, pha loãng hoặc cold brew vì thường có độ axit thấp hơn cà phê pha nóng thông thường. Cà phê decaf cũng là lựa chọn phù hợp với người nhạy cảm với caffeine, dù vẫn có thể gây kích ứng nhẹ do còn chứa các axit tự nhiên.

Người bị đau dạ dày cũng nên giới hạn lượng caffeine dưới khoảng 200 mg mỗi ngày, tương đương 1-2 ly cà phê nhỏ. Việc uống quá nhiều cà phê trong ngày có thể làm tăng nguy cơ trào ngược, co thắt dạ dày, hồi hộp và mất ngủ.

Đừng bỏ qua phụ gia đi kèm

Đôi khi sữa đặc, kem béo hay đường thêm vào cà phê mới là tác nhân gây kích ứng dạ dày.

Nhiều trường hợp đau bụng sau uống cà phê không đến từ cà phê mà do sữa đặc, kem béo hoặc lượng đường quá cao. Khoảng 65% dân số thế giới gặp tình trạng không dung nạp lactose ở mức độ nào đó. Vì vậy, người uống cà phê sữa có thể bị đầy hơi, tiêu chảy, đau quặn bụng hoặc chướng bụng sau uống mà nhầm tưởng do cà phê gây ra.

Nếu thường xuyên khó chịu sau khi uống cà phê sữa, có thể thử chuyển sang cà phê đen pha loãng, sữa không lactose hoặc sữa hạt để kiểm tra phản ứng của cơ thể.