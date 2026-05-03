Hút thuốc ảnh hưởng đến chiều cao? Sự thật ít người để ý

Hút thuốc có ảnh hưởng đến chiều cao không?

Thuốc lá chứa nhiều chất kích thích và độc tố có thể tác động đến hầu hết cơ quan trong cơ thể, trong đó có hệ xương. Một số nghiên cứu cho thấy, trẻ em và thanh thiếu niên hút thuốc hoặc thường xuyên hít phải khói thuốc có xu hướng thấp hơn so với những người không tiếp xúc.

Hút thuốc ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Cụ thể:

Hút thuốc làm tăng nguy cơ loãng xương

Trong khói thuốc có nicotine và nhiều chất độc khác có thể làm giảm mật độ xương, cản trở quá trình tạo xương mới. Khi cấu trúc xương bị suy yếu, xương dễ giòn và chậm phát triển chiều dài. Điều này khiến quá trình tăng trưởng chiều cao bị ảnh hưởng, đặc biệt ở tuổi dậy thì. Ngoài ra, những người hút thuốc từ sớm còn có nguy cơ loãng xương cao hơn khi trưởng thành.

Thuốc lá được xem là “kẻ giết người thầm lặng” với nhiều tác hại đến sức khỏe, đặc biệt ở thanh thiếu niên

Ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dưỡng chất cho xương

Các chất độc trong khói thuốc có thể cản trở cơ thể hấp thu canxi và làm giảm hoạt động của vitamin D. Đây là hai yếu tố quan trọng giúp xương phát triển. Khi việc hấp thu dưỡng chất bị hạn chế, xương sẽ khó phát triển tối đa, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến chiều cao.

Bên cạnh đó, hút thuốc còn làm giảm lưu thông máu trong cơ thể. Lượng máu cung cấp cho xương bị suy giảm khiến quá trình tăng trưởng diễn ra chậm hơn.

Gây mất cân bằng hormone liên quan đến phát triển xương

Hút thuốc có thể làm rối loạn hormone trong cơ thể, bao gồm cả estrogen và các hormone liên quan đến tăng trưởng. Những hormone này giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì hệ xương chắc khỏe. Khi bị mất cân bằng, quá trình phát triển chiều cao có thể bị ảnh hưởng.

Ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ

Người hút thuốc thường có nguy cơ rối loạn giấc ngủ cao hơn, trong đó có tình trạng ngưng thở khi ngủ. Các chất kích thích trong thuốc lá tác động đến hệ hô hấp và thần kinh, khiến giấc ngủ kém chất lượng. Trong khi đó, phần lớn hormone tăng trưởng được tiết ra trong khi ngủ sâu. Vì vậy, thiếu ngủ kéo dài có thể khiến chiều cao khó phát triển tối ưu.

Hút thuốc ảnh hưởng đến chiều cao của những đối tượng nào?

Không chỉ người hút trực tiếp, khói thuốc còn ảnh hưởng đến nhiều nhóm khác: người hút thuốc thụ động trong môi trường khói thuốc và thai nhi khi mẹ hút hoặc hít phải khói thuốc.

Các chất độc có thể khiến thai nhi chậm phát triển, ảnh hưởng đến cân nặng và chiều cao sau này. Nhìn chung, hút thuốc không chỉ tác động đến chiều cao mà còn làm tăng nguy cơ nhiều bệnh nguy hiểm, đặc biệt về hô hấp và tim mạch.

Các chất kích thích khác cần tránh nếu muốn tăng chiều cao

Ngoài thuốc lá, một số chất kích thích cũng có thể ảnh hưởng đến chiều cao như cà phê (gây mất ngủ, cản trở tăng trưởng), rượu bia (làm giảm mật độ xương) và nước ngọt có ga (giảm hấp thu canxi).

Để phát triển chiều cao tối ưu, cần ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và hạn chế chất kích thích. Đồng thời, tránh hút thuốc, kể cả thụ động, là yếu tố quan trọng để bảo vệ sự phát triển xương ở trẻ em và thanh thiếu niên.