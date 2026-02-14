Học viện Kỹ thuật Mật mã lần đầu xét điểm đánh giá năng lực, tư duy

Thông tin được trường công bố ngày 13/2, trong phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026.

Theo đó, Học viện Kỹ thuật Mật mã sử dụng điểm từ các kỳ thi riêng của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngoài xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường vẫn duy trì tuyển sinh từ điểm thi tốt nghiệp THPT, áp dụng với 6 tổ hợp gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), X26 (Toán, Tiếng Anh, Tin học), X06 (Toán, Lý, Tin học), X07 (Toán, Lý, Công nghệ công nghiệp), K01 (Toán, Văn, Lý). Trong đó, X07 và K01 là tổ hợp mới. Trường cho biết điểm xét giữa các tổ hợp không có sự chênh lệch.

Điểm sàn của các phương thức sẽ được thông báo sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh sẽ được cộng 0,5-1 điểm ưu tiên nếu có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên. Mức điểm cộng này giảm 0,5 so với năm ngoái.

Điểm cộng Chứng chỉ 0,5 IELTS 5.5-6.0, TOEIC 650-749, TOEFL iBT 65-79 1 IELTS 6.5-7.0, TOEIC 750-849, TOEFL iBT 80-94 1,5 IELTS 7.5, TOEIC 850, TOEFL iBT 95 trở lên

Nếu có giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn Toán, Vật lý, Tin học, thí sinh ở tất cả phương thức sẽ được cộng 0,5-1,5 điểm thưởng (thang 30), cụ thể như sau:

Năm nay, Học viện Kỹ thuật Mật mã vẫn tuyển sinh ba ngành An toàn thông tin, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật Điện tử, Viễn thông. Ở trụ sở Hà Nội, chỉ tiêu tuyển sinh ngành An toàn thông tin nhiều nhất - 240, mỗi ngành còn lại tuyển 140 sinh viên. Tất cả được cấp bằng kỹ sư.

Tại cơ sở TP HCM, Học viện Kỹ thuật Mật mã chỉ tuyển 80 sinh viên cho ngành An toàn thông tin, cấp bằng cử nhân. Tổng chỉ tiêu năm nay là 600.

Năm ngoái, không ngành nào của Học viện Kỹ thuật mật mã lấy điểm chuẩn dưới 23, cao nhất là An toàn thông tin, cơ sở Hà Nội, với 24,42 điểm.

Sinh viên Học viện Kỹ thuật Mật mã trong ngày tốt nghiệp, tháng 1/2026. Ảnh: Fanpage nhà trường