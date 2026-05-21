Cuba bỏ thi đại học, bế giảng sớm vì thiếu nhiên liệu

Người đứng đầu Bộ Giáo dục đại học Cuba, ông Walter Baluja García, ngày 19/5 cho biết nước này sẽ tạm dừng tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học, chuyển sang xét bằng học bạ. Ba đợt xét tuyển kéo dài từ ngày 20/5 đến ngày 2/7.

Ông García trấn an rằng ngoài hơn 4.000 suất học được phân bổ trước thông qua các cuộc thi hoặc bài kiểm tra năng khiếu, Bộ sẽ đảm bảo chỗ học cho hơn 32.000 học sinh dự bị đại học ở hơn 100 ngành nghề. Cơ quan Giáo dục đại học cũng dự kiến hơn 47.000 suất cho các khóa học từ xa.

Ngoài ra, lịch kết thúc năm học sẽ được đẩy sớm lên, cuốn chiếu từ ngày 15 đến ngày 30/6, thay vì vào tháng 7 như kế hoạch ban đầu. Riêng khối giáo dục đặc biệt sẽ bế giảng ngay trong tháng 5 để học sinh đỡ phải di chuyển.

Lễ tốt nghiệp ở các trường học được tổ chức giản dị ngay trong khuôn viên hoặc tại khu dân cư. Các trường năng khiếu thể thao và nghệ thuật cũng sẽ kết thúc chương trình học văn hóa sớm để chuyển sang các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Những thay đổi trên diễn ra trong bối cảnh Cuba thiếu nhiên liệu trầm trọng, do chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt kinh tế. Học sinh và giáo viên phải đi bộ những quãng đường rất dài để đến trường, nhiều địa phương phải cắt giảm chỉ tiêu bán trú, giảm số ngày học trực tiếp.

Ở bậc đại học, nhiều trường chuyển sang học trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến. Thầy trò cũng phải dạy và học trong tình trạng mất điện, mất nước sinh hoạt ở nhà.

Học sinh tại một trường học ở Cuba. Ảnh: Cuba Debate

Kỳ thi đại học ở Cuba vốn gồm ba môn là Toán, tiếng Tây Ban Nha và Lịch sử Cuba, mỗi môn thi vào một ngày riêng, thường diễn ra vào tháng 5.

Theo quy trình xét tuyển, các suất học sẽ dành cho thí sinh đạt từ 60/100 điểm mỗi môn trở lên ở cả ba môn; sau đó là những thí sinh đủ điều kiện nhưng không trúng tuyển ở vòng đầu; rồi đến nhóm trượt từ một môn trở lên.

Bộ trưởng Giáo dục Naima Ariatne Trujillo Barreto cho biết trước mắt ngành giáo dục sẽ tập trung mọi nguồn lực cho các khối lớp cuối cấp (lớp 6, 9, 12). Bà khẳng định những thay đổi đột xuất có thể gây ra lo ngại nhất định, nhưng các quyết định đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng cho học sinh.