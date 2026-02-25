Gần 140.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM

Sáng 25-2, ĐHQG TPHCM cho biết tính đến thời hạn cuối đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 có 137.376 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 5,14% so với năm 2025. Trong đó, 134.737 thí sinh đã hoàn tất đóng lệ phí, tăng 4,99% so với năm trước.

"Những con số này tiếp tục cho thấy sức hút ổn định và uy tín của kỳ thi đánh giá năng lực trong hệ thống tuyển sinh ĐH" – TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG TPHCM), đánh giá.

Đợt 1 của kỳ thi đánh giá năng lực được tổ chức vào sáng ngày 5-4 (Chủ nhật) tại 54 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố (theo đơn vị hành chính sau sáp nhập), gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Theo kế hoạch, từ ngày 28-3, thí sinh truy cập vào tài khoản để in phiếu báo dự thi. Kết quả thi đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17-4.

Năm 2026, ĐHQG TPHCM tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với hai đợt thi, đồng thời mở rộng phạm vi tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và đáp ứng nhu cầu sử dụng kết quả xét tuyển của các cơ sở giáo dục ĐH.

Đợt 2 bắt đầu nhận đăng ký từ ngày 18-4 đến hết ngày 25-4. Kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 24-5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6-6.

Theo ĐHQG TPHCM, việc duy trì hai đợt thi trong năm giúp thí sinh có thêm cơ hội lựa chọn thời điểm phù hợp, đồng thời góp phần giảm áp lực trong một kỳ thi duy nhất.

Cấu trúc và nội dung bài thi V-ACT năm 2026 được xây dựng trên cơ sở cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình GDPT 2018. Kỳ thi hướng đến mục tiêu đánh giá chính xác năng lực học tập ở bậc đại học của thí sinh, bảo đảm tính công bằng và cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục ĐH.

Bài thi năm 2026 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, được tổ chức theo hình thức thi trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm ba phần: Sử dụng ngôn ngữ: 60 câu hỏi (30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh); toán học: 30 câu hỏi; tư duy khoa học: 30 câu hỏi. Theo ĐHQG TPHCM, cách phân bổ này nhằm đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi như tư duy logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học, thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học.

Năm 2026, ĐHQG TPHCM áp dụng chính sách miễn 100%, giảm 70% và giảm 50% lệ phí dự thi đối với thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thí sinh thuộc diện miễn, giảm cần nghiên cứu kỹ quy định và thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo hướng dẫn.

Đối với giấy tờ dự thi, thí sinh bắt buộc phải xuất trình bản chính còn thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, căn cước công dân hoặc hộ chiếu đã dùng để đăng ký. Trường hợp giấy tờ tùy thân bản chính bị thất lạc vì lý do bất khả kháng, thí sinh có thể sử dụng căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID để làm thủ tục dự thi, đồng thời phải thực hiện các thủ tục chứng thực tại hội đồng thi theo đúng quy định.