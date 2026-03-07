38 trường đại học xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố danh sách 38 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (SPT) để xét tuyển đại học chính quy trong mùa tuyển sinh năm 2026. So với năm 2025, số trường tham gia tăng 13 đơn vị.

Kỳ thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức là một trong những kỳ thi riêng được nhiều trường đại học sử dụng như phương thức tuyển sinh bổ sung bên cạnh điểm thi tốt nghiệp THPT. Chứng nhận kết quả kỳ thi chỉ có giá trị sử dụng trong năm tuyển sinh 2026.

Theo danh sách công bố, nhiều trường đào tạo giáo viên tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi này, như: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế và Trường Đại học Quy Nhơn.

Danh sách 38 đại học dùng điểm kỳ thi đánh giá năng lực SPT của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026.

Ngoài ra, một số cơ sở đào tạo kỹ thuật và đa ngành cũng tham gia xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội, như: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Thăng Long, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội hay Trường Đại học Hạ Long.

Đáng chú ý, năm 2026 thêm nhiều trường thuộc khối y dược và kỹ thuật sử dụng kết quả kỳ thi này, như: Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và Trường Đại học Y khoa Tokyo. Đây là những đơn vị lần đầu tham gia hoặc mở rộng sử dụng điểm SPT trong tuyển sinh.

Năm nay, lần đầu tiên kỳ thi đánh giá năng lực SPT của trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thành hai đợt, tăng một so với năm ngoái. Đợt một diễn ra trong hai ngày 23-24/5 tại Hà Nội, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Ninh và Thanh Hóa. Đợt hai tổ chức ngày 30-31/5 tại Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng và Gia Lai. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi một trong hai đợt.

Năm 2025, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội có gần 17.500 thí sinh tham dự. (Ảnh minh họa)

Thí sinh có thể đăng ký thi tối thiểu ba môn, tối đa 7 môn. Đề thi kết hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, đánh giá mức độ thông hiểu kiến thức cốt lõi và năng lực lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thí sinh làm bài trực tiếp tại phòng thi.

Đối tượng dự thi là học sinh lớp 12 hoặc thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương). Kết quả kỳ thi được các trường đại học sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các phương thức tuyển sinh khác tùy theo đề án của từng trường.

Việc ngày càng nhiều trường đại học tham gia xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội cho thấy xu hướng đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, đồng thời mở thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh trong mùa tuyển sinh 2026.