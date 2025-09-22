Học sinh trường tiểu học Vĩnh Tân có bàn ghế mới ngay trong hôm nay

Mới đây, một số phụ huynh có con đang theo học tại trường Tiểu học Vĩnh Tân (phường Vĩnh Tân, TP.HCM) phản ánh về việc một số bộ bàn ghế tại vài phòng học ở trường này hư hỏng, xuống cấp.

Phụ huynh lo lắng bàn ghế xuống cấp ảnh hưởng đến chất lượng học của các em học sinh. Ảnh: LÊ ÁNH

Một số phụ huynh cho biết, rất lo lắng khi các em học trong điều kiện chưa đảm bảo, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em.

“Khi các con còn học ở mầm non thì ba mẹ luôn tìm những trường tốt cho con học, khi vào tiểu học thì rất xót xa khi nhìn con học tập trong lớp có cơ sở vật chất xuống cấp như vậy”, một phụ huynh chia sẻ.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cho biết mỗi lớp có số lượng học sinh quá đông (khoảng 50 em), phụ huynh lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Do số lượng học sinh tăng cao nên hầu như mỗi lớp đều có trên dưới 50 em học sinh. Ảnh: LÊ ÁNH

“Nếu số lượng học sinh ít thì cô giáo có thể kèm cặp tốt hơn cho từng học sinh, nhiều học sinh quá thì tôi nghĩ các giáo viên không thể đủ thời gian để sát sao kèm cặp từng em. Tôi rất lo lắng không biết chất lượng học tập của các em có đảm bảo hay không”, một phụ huynh khác cho biết.

Ngày 22-9, phóng viên đến trường Tiểu học Vĩnh Tân để ghi nhận về tình trạng này. Theo ghi nhận, một số bộ bàn ghế đã quá xuống cấp đã được phía nhà trường thay bằng số bàn ghế đảm bảo hơn.

Số lượng học sinh quá lớn nên trường Tiểu học Vĩnh Tân phải tận dụng các dãy học cũ để giảng dạy. Ảnh: LÊ ÁNH

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phong, Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Vĩnh Tân, cho biết hiện nay toàn trường có 25 phòng học với 40 lớp, tổng số hơn 2.100 học sinh (mỗi lớp trung bình 52 học sinh).

Trong đó có 4 phòng học (8 lớp học sáng và chiều) đang học trong dãy phòng cũ trước đây. Đây là số phòng có một số bộ bàn ghế bị hư hỏng, xuống cấp.

Bà Phong cho biết, năm học 2025-2026 số lượng học sinh tăng cao nên nhà trường phải tận dụng dãy phòng học cũ để tạm thời đảm bảo cho việc dạy và học. Phía trường cũng đã đề nghị UBND phường và các ngành trang bị mới bàn ghế và xây dựng các phòng học mới.

Bên cạnh đó, hiện nay các phòng chức năng (trừ phòng tin học) đều phải tận dụng để bố trí làm phòng học để đáp ứng đủ các phòng học cho học sinh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Phong, Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Vĩnh Tân cho biết nhà trường đang nỗ lực khắc phục khó khăn để đảm bảo công tác dạy học. Ảnh: LÊ ÁNH

“Việc bàn ghế cũ, phòng học cũ và một số bộ bàn ghế có hư hỏng là sự thật. Tuy nhiên, do số lượng học sinh quá đông nên phía nhà trường đang tạm thời tận dụng trong thời điểm đầu năm học. Nhà trường đang phối hợp với chính quyền địa phương để nhanh chóng trang bị mới cơ sở vật chất, đảm bảo việc dạy và học cho giáo viên, học sinh”, bà Phong cho biết.

Bà Phong cho biết thêm: “Chúng tôi biết rằng cơ sở vật chất hiện nay của một số lớp học chưa tốt nhưng do quá tải về số lượng học sinh nên chúng tôi cố gắng tận dụng điều kiện cơ sở vật chất hiện có để đáp ứng nhu cầu học tập”.

Bà Phong cũng cho biết, một số bộ bàn ghế xuống cấp chỉ bố trí tạm thời ở cuối lớp, chứ không phải toàn bộ lớp học.

Việc lớp học có quá đông học sinh khiến phụ huynh lo lắng, bà Phong cũng cho biết, hiện nay học sinh đang quá tải nhưng nhà trường đang nỗ lực để đảm bảo chất lượng dạy và học. Lãnh đạo nhà trường cũng quán triệt các giáo viên cố gắng khắc phục khó khăn để đảm bảo chất lượng dạy học được tốt nhất.

Ông Nguyễn Tấn Lập, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân cho biết, trong chiều nay sẽ có bàn ghế mới thay thế cho số bàn ghế đã xuống cấp. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Nguyễn Tấn Lập, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tân cho biết, việc cơ sở vật chất của trường Tiểu học Vĩnh Tân xuống cấp đã được phía nhà trường đề xuất lên UBND phường. Nhưng do đang trong quá trình triển khai đấu thầu mua sắm, nên có chậm trễ.

“UBND phường đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ mua sắm để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các em học sinh học tập. Lãnh đạo phường Vĩnh Tân rất mong muốn phía phụ huynh chia sẻ cho phía nhà trường và UBND phường”, ông Lập cho biết.

Ông Lập cho biết thêm, ngay trong chiều nay (22-9) UBND phường sẽ đưa bàn ghế mới về để thay ngay số bàn ghế cũ đã xuống cấp.

Bên cạnh đó, UBND phường Vĩnh tân đã đề xuất xây dựng mới Trường Tiểu học Vĩnh Tân với quy mô 40 phòng học và số vốn dự kiến là khoảng 110 tỉ đồng, trên diện tích khoảng hơn 2,5 ha.

“UBND phường đang phối hợp với các ngành khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch, tạo điều kiện để sớm triển khai dự án này”, ông Lập cho biết.