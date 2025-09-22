Vụ phụ huynh rơi nước mắt nhìn phòng học của con: Chủ tịch TPHCM ra 'Tối hậu thư'

Sáng 22/9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã ký văn bản gửi đến các đơn vị, địa phương liên quan, chỉ đạo giải quyết ngay vụ việc liên quan đến phản ánh của báo Tiền Phong.

Văn bản nêu, thời gian qua, báo phản ánh tình trạng một số trường học trên địa bàn Thành phố có cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học, gây bức xúc trong phụ huynh và nhân dân. Để kịp thời khắc phục ngay tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các đơn vị thực hiện ngay.

Giao Sở GD&ĐT khẩn trương chủ trì, phối hợp UBND các phường, xã, đặc khu tiến hành tổng rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại tất cả các trường công lập; phân loại mức độ hư hỏng, xuống cấp; tham mưu phương án xử lý tổng thể, bao gồm cả sửa chữa cấp bách và kế hoạch đầu tư xây mới tại những khu vực có tốc độ dân số tăng nhanh, tránh tình trạng quá tải, trình UBND TPHCM trước ngày 30/9/2025.

Trong văn bản, Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý, trước mắt, đối với Trường Tiểu học Vĩnh Tân mà báo Tiền Phong đã nêu, giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương điều phối, bố trí ngay bàn ghế và trang thiết bị cần thiết để thay thế, đảm bảo điều kiện học tập an toàn, đầy đủ cho học sinh; hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TPHCM trước ngày 23/9/2025.

Ghế học sinh bị hư hỏng nhưng nhà trường vẫn tận dụng

Những chiếc ghế hư hỏng đã được đưa ra khỏi lớp để thay mới

Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND các phường, xã, đặc khu chủ động bố trí, tạm ứng kinh phí từ ngân sách địa phương theo quy định để sửa chữa ngay những hư hỏng nghiêm trọng, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên; rà soát, báo cáo ngay các điểm trường có nguy cơ mất an toàn, phòng học xuống cấp về Sở GD&ĐT trước ngày 25/9/2025.

Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở GD&ĐT tham mưu UBND TPHCM phương án phân bổ kinh phí, bố trí vốn sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất trường học trong giai đoạn 2025-2030 theo quy định.

Văn phòng UBND TP theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND TP kết quả triển khai trước ngày 2/10/2025.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu nghiêm túc thực hiện.

Đại diện Sở GD&ĐT cho biết, hiện tại các đơn vị đã tiến hành bàn giao 284 bộ bàn ghế 2 chỗ (796 chỗ ngồi). Trong đó, 170 bộ mới và 114 bộ đã qua sử dụng nhưng còn rất mới.

Lớp học đã xuống cấp tại Trường Tiểu học Vĩnh Tân

Trước đó báo Tiền Phong đã phản ánh, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Tân xót xa khi nhìn thấy phòng học của con xuống cấp, bàn ghế cũ, mặt bàn bị bong tróc, chân bàn bị gỉ sét.

Ngoài ra, do khu vực đông dân cư, học sinh tăng cao sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, nhà trường phải bố trí 50 học sinh/lớp (quy định không quá 35 học sinh/lớp) nhưng vẫn thiếu phòng học. Do đó, nhà trường phải tạm thời sử dụng số bàn ghế cũ và 5 phòng học ở 2 dãy nhà cũ.

Ngay sau khi báo phản ánh, Sở GD&ĐT TPHCM đã chỉ đạo khẩn đến phường Vĩnh Tân và Trường Tiểu học Vĩnh Tân.