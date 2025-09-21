Phụ huynh rơi nước mắt nhìn phòng học của con tại trường công lập ở TPHCM

Trao đổi với phóng viên, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Vĩnh Tân (phường Vĩnh Tân, TPHCM) nghẹn ngào cho biết, họ đã rơi nước mắt khi tận thấy cơ sở hạ tầng nơi đây.

“Thông thường, khi đưa đón đến cổng trường, tôi để con tự vào lớp rồi quay về. Vài ngày trước, sau khi đến trường họp phụ huynh, tôi ra về mà lòng nặng trĩu. Tôi không nghĩ, phòng học của con lại xuống cấp đến thế. Tường nhà bong tróc, bàn, ghế học sinh hư hỏng, gỉ sét”- anh C. một phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Vĩnh Tân chia sẻ.

Bàn, ghế trong lớp học tại Trường Tiểu học Vĩnh Tân xuống cấp

Cũng có con theo học tại trường này, chị L. cho biết, bản thân không thể tin được tại TPHCM, còn thấy cảnh cơ sở vật chất trường lớp xuống cấp như thế.

Theo ghi nhận của phóng viên, lớp sơn trên bề mặt tường trong lớp học bị bong ra từng mảng, không còn bám dính, tạo thành các vết lồi lõm, sần sùi, mất thẩm mỹ. Trong khi đó, bàn ghế biến dạng, thanh sắt gỉ sét.

Liên quan đến cơ sở vật chất xuống cấp, đại diện lãnh đạo Trường Tiểu học Vĩnh Tân cho biết, đây là khu vực đông dân, để đáp ứng nhu cầu, trước đây trường đã được đầu tư xây dựng tòa nhà mới trong phạm vi đất trường cũ. Dù vậy, trường vẫn quá tải, tiếp tục sử dụng các phòng học cũ.

Theo quy định, với bậc tiểu học, sĩ số lớp không quá 35 học sinh/lớp. Tuy nhiên, do khu vực đông dân cư, sĩ số lớp tại trường này lên tới 50 học sinh. Phía nhà trường đã báo cáo, đề xuất cấp trên bố trí nguồn kinh phí để nâng cấp, trong thời gian chờ đợi, học sinh đành phải ngồi lớp cũ.

Bức tường trong lớp học đã xuống cấp

Ghế ngồi của học sinh nhìn rất thê thảm

Ngành giáo dục TPHCM nỗ lực vượt khó sau sáp nhập

Đại diện Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, năm học 2025-2026, thành phố đưa vào sử dụng 77 công trình trường học với 1.571 phòng học mới, tăng thêm 1.209 phòng học so với năm học trước.

Cụ thể, Khu vực 1 (TPHCM cũ) có 59 công trình trường học được sửa chữa, nâng cấp mở rộng và xây mới hoàn toàn, trong đó có 12 công trình xây dựng mới. Khu vực 2 (Bình Dương cũ) có 14 công trình trường học, gồm 7 công trình nâng cấp mở rộng, 2 công trình xây mới và 5 công trình xây dựng thay thế trên đất cũ hoặc xây mới tại vị trí đất mới. Khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có 4 công trình trường học, trong đó 3 công trình xây mới và 1 công trình xây thay thế trên nền đất cũ.

Sau khi hợp nhất TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM mới trở thành nơi có quy mô giáo dục lớn và đa dạng nhất cả nước, với hơn 3.500 cơ sở giáo dục và gần 2,6 triệu học sinh.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, việc hợp nhất mang lại nhiều thuận lợi cho ngành, song cũng đặt ra không ít thách thức như địa giới hành chính rộng, đa dạng nhiều loại hình từ nông thôn đến thành thị và xã đảo, đặc khu; tình trạng cơ sở vật chất chưa đồng đều giữa các địa phương, đặc biệt là ở những vùng khó khăn, đông dân cư.

Khung cửa lớp học gỉ sét

Phường Vĩnh Tân gần 62.000 người (chưa bao gồm tạm trú). Với số lượng học sinh đông, Trường Tiểu học Vĩnh Tân quá tải

Trong bối cảnh đó, ngành giáo dục TPHCM đã và đang tập trung nghiên cứu các giải pháp để đảm bảo chất lượng và điều kiện dạy học phù hợp nhất. Trong đó, thúc đẩy xây dựng trường lớp nhằm đảm bảo chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đến trường. Mục tiêu của TPHCM đảm bảo 100% học sinh có chỗ học, giảm sĩ số học sinh/lớp, lớp/trường.

Trước đó, TPHCM hướng đến mục tiêu trong năm 2025 sẽ bổ sung khoảng 4.500 phòng học. Tuy nhiên, từ tình hình thực tế và thời gian còn lại của năm không còn nhiều, ngành giáo dục TPHCM ước tính đến cuối năm nay chỉ có thể thực hiện khoảng 2.700 phòng.