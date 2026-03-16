Gần 60.000 học sinh Hà Nội không có cơ hội vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, năm học 2025-2026, dự kiến toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS.

Theo kế hoạch phân luồng sau THCS, năm học 2026-2027 sẽ có khoảng 88.000 học sinh được tuyển vào các cơ sở giáo dục công lập (trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Như vậy, số học sinh được tuyển vào các cơ sở giáo dục tư thục khoảng 59.000 em.

Năm học 2026-2027, Sở sẽ thành lập 3 trường mới, gồm 2 trường công lập (THPT Việt Hùng tại xã Đông Anh và một trường tại ô đất A11 khu đô thị mới Cầu Giấy); 1 trường THPT tư thục tại 423 Minh Khai.

Tuy nhiên, Sở GD-ĐT Hà Nội chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh của 2 trường công lập mới.

Thí sinh dự thi lớp 10 các năm trước tại Hà Nội. Ảnh: Mạnh Hùng

Hiện, Hà Nội có 124 trường THPT công lập, trong đó gồm 4 trường chuyên, 117 trường không chuyên và 3 trường tự chủ tài chính.

Theo dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được công bố lấy ý kiến nhân dân, để đảm bảo đủ chỗ học, từ năm 2031 đến 2045, thành phố cần thêm 91 trường THPT.

Về tổng thể trường học các cấp, trong 126 xã, phường, 33 địa bàn còn thiếu trường được ưu tiên thời gian tới gồm: Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Khương Đình, Thanh Xuân, Khương Liệt, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Lĩnh Nam, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng.

Lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026.

Năm 2026, Hà Nội tổ chức thi lớp 10 từ ngày 30/5 đến 1/6.

Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn; có thể chọn khác với ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, làm bài 120 phút/bài thi.

Môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm khách quan trong 60 phút. Trong mỗi phòng thi có nhiều mã đề, đảm bảo hai thí sinh liền kề không trùng mã. Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm; bài thi được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 cấp THCS.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý, năm nay, điều kiện dự tuyển là học sinh có nơi cư trú tại Hà Nội (thay vì nơi thường trú như trước đây).

Hà Nội không còn chia khu vực tuyển sinh. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng (NV1, NV2, NV3) bất kỳ vào trường THPT công lập không chuyên.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng điều chỉnh mức điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng (giảm 0,5 điểm và 1 điểm), nhằm tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh.

Ngoài ra, Sở bổ sung hình thức thi môn Lịch sử và Địa lý (vào lớp chuyên) là tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan (thay vì tự luận như năm trước).