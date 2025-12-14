Học sinh Hà Nội sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 bao nhiêu ngày?

Cụ thể, theo thông báo vừa được Sở GD&ĐT Hà Nội gửi tới các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục, dịp Tết Dương lịch năm 2026, toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên thuộc khối ngành giáo dục Hà Nội sẽ được nghỉ trọn vẹn một ngày, đó là ngày 1/1/2026.

Đặc biệt, đối với Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thời gian nghỉ theo quy định đã được ấn định kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 16/2 đến hết ngày 20/2/2026 dương lịch. Điều đáng chú ý là, nếu tính cả các ngày thứ Bảy và Chủ nhật liền kề trước và sau kỳ nghỉ lễ chính thức, tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh, sinh viên Hà Nội có thể kéo dài tới 9 ngày.

Lịch nghỉ này áp dụng đồng nhất cho các cấp học, từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cho đến các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các trường trung cấp, trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục.

Học sinh Hà Nội sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ ngày 16/2 đến hết ngày 20/2/2026 dương lịch.

Cùng với việc công bố lịch nghỉ, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về tổ chức các hoạt động trong dịp Tết.

Theo đó, các nhà trường có trách nhiệm thông báo cụ thể lịch nghỉ Tết đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên; đồng thời, chủ động sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định, bảo đảm giải quyết công việc liên tục và kịp thời xử lý các tình huống đột xuất có thể phát sinh trong thời gian nghỉ.

Song song đó, các cơ sở giáo dục cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; chấp hành nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng pháo; nâng cao kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, phòng tránh các tệ nạn xã hội và đặc biệt là bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Công tác phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học trong dịp nghỉ Tết phải được thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phòng, chống cháy nổ.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tổ chức thăm hỏi, trợ giúp đối với các gia đình chính sách, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nhằm góp phần để mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn và ý nghĩa.